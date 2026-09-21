Anker, günlük kullanım ve seyahatler için geliştirdiği Nano serisinin iki yeni üyesini Türkiye'de satışa sundu.

Şarj aksesuarları konusunda en önde gelen firmalar arasında yer alan Anker, mobil cihazların güç ihtiyacını daha pratik ve kompakt bir şekilde karşılamak amacıyla Nano serisini iki yeni modelle genişletmişti. Bu cihazlar, resmen Türkiye’ye de geldi.

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Günlük hayatın temposunda şarj adaptörü arama derdine çözüm sunmayı hedefleyen marka; Anker Nano 45W Akıllı Ekranlı Şarj Cihazı ve Anker Nano Seyahat Adaptörü (5'i bir arada, 20W) modellerini Türkiye'de resmen satışa sundu.

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Anker Nano 45W

Her iki ürün de boyutlarına kıyasla sundukları fonksiyonlarla seyahat çantalarında ve çalışma masalarında yer edinmeyi hedefliyor. Özellikle iPhone 17 serisi göz önünde bulundurularak geliştirilen Anker Nano 45W Akıllı Ekranlı Şarj Cihazı, cihaza göre güç çıkışını otomatik olarak ayarlayan akıllı bir algılama teknolojisine sahip. Güç çıkışını 45W'a kadar çıkarabilen adaptör, üç aşamalı otomatik şarj sistemi sayesinde uyumlu iPhone modellerini yaklaşık 20 dakika içinde %50 şarj seviyesine ulaştırabiliyor. Ürünün en dikkat çekici yanı ise teknik verileri ekranda gösterirken kullanıcılara sunduğu emoji bildirimleri.

Kullanıcıların pil sağlığını koruması ve şarj sürecini kontrol altında tutabilmesi için cihazda dört farklı akıllı mod yer alıyor. Bunlar** “Hızlı Şarj Modu”, “Akıllı Koruma Modu”, “Pil Koruma Modu” ve “Aktif Koruma Modu”.** 1 inçten daha ince tasarımıyla taşınabilirliği artıran adaptör; turuncu, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Anker Nano Seyahat Adaptörü

Farklı ülkelerdeki priz standartları sebebiyle seyahatlerde yaşanan dönüştürücü karmaşasına odaklanan Anker Nano Seyahat Adaptörü ise 5 farklı bağlantı noktasını tek bir gövdede topluyor. Üzerinde bir adet AC priz girişi ile dört adet USB portu barındıran cihaz, tek bir prize takılarak birden fazla cihazın aynı anda şarj edilmesine olanak tanıyor.

Adaptörün USB-C çıkışı 20W'a kadar güç sağlarken, diğer USB portları 15W'a kadar destek sunuyor. İngiltere, ABD, Avrupa, Çin fiş tiplerini destekleyen ürün, küresel çapta geniş bir kullanım alanı vaat ediyor. Yaklaşık bir el büyüklüğünde olan cihaz, Anker'in çoklu koruma ve sıcaklık kontrolü teknolojileriyle güvenliği ön planda tutuyor.