İzleyiciler, Mars Grup Karşısında Yapımcıları Haklı Görüyor

Webtekno’nun her hafta düzenlediği Tek Soruluk Dev Anket köşesinde bu hafta, Türkiye sinema sektörünü ikiye ayıran tartışma vardı. 13 binden fazla okuyucumuzun katıldığı anketin sonucunda, izleyiciler tartışmadaki tarafını belirlediler.

Türkiye sinema sektörü, bir yıldırımın düştüğü ağaç gibi ikiye ayrılmış durumda. Yapımcılar ve ülkemizin en büyük sinema dağıtımcısı/salon işletmecisi olan Mars Grup arasında artan gerginlik, kısa sürede çözüme kavuşmayacak gibi görünüyor.

Yapımcılar, Mars Sinema Grubu’nun salonlarda mısır ve içeceğin dahil edildiği bilet satışı yapmasını hatalı bulduklarını belirtiyorlar. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin bulunduğu yapımcılar tarafı, ayrıca “mısır+bilet” satış gelir adaletsizliğinden de şikayetçiler. Türkiye’de üretilen en yüksek bütçeli ve gelirli filmlerin arkasındaki isimler, Mars’ın kendilerine hak ettikleri kâr payını vermediklerini söylüyorlar.

Tartışmanın diğer tarafındaki Mars Sinema Grubu, yapımcılara adeta yaylım ateşi açmış durumda. Güney Kore merkezli CJ Group’a bağlı olan Mars, yapımcıların daha fazla kâr ortağı olmak konusundaki ısrarlarını yersiz buluyor. Özellikle son 3-4 yıldaki yükselişiyle ülkemizdeki salonların büyük kısmına sahip olan Mars, izleyicinin karşısına çıkacak filmleri seçen bir eşik bekçisi görevinde. Tartışmaları asıl körükleyen şey ise Mars’ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar da çıkar”, “Onlar film çekmezlerse çekeni buluruz” sözleri olmuştu.

Tartışmanın genel hatları filmlerin vizyona girdikten sonra elde ettikleri gelirin Mars ve yapımcılar arasında bölüştürülmesiyle ilgili. Bu süreçte izleyicilerin ne düşündüğü, her iki tarafın düşündüklerin de önemli.

Bu nedenle Tek Soruluk Dev Anket köşemizin son bölümünde, sözü izleyicilere, yani Webtekno takipçilerine bıraktık.

İzleyicilere yönelttiğimiz “Sizce kim haklı: Yapımcılar mı yoksa Mars Sinema Grubu mu?” sorusuna toplamda 13564 kişi oy verdi. Oy oranları şu şekilde sıralandı:

Yapımcılar haklı: %70

%70 Hiçbiri haklı değil: %20

%20 Mars sinema grubu haklı: %7

%7 Her ikisi de haklı: %3

İzleyicilerin gözünden bu tartışmanın haklı tarafı açık ara yapımcılar gibi görünüyor. Mars’ın son dönemde uyguladığı “mısır+bilet” kampanyalarının, şirketin tekel olduğunu düşünürsek etkisi çok büyük. Toplamda 50 TL’ye kadar çıkan bu biletlerden yapımcıların elde ettikleri gelir ise Mars’ın çok gerisinde kalıyor. Dolayısıyla tartışma, “Filmi çeken mi yoksa yayınlayan mı haklı?” sorusuna evriliyor.

Son 3-4 yıl içerisinde Mars bir tekel haline gelirken, 2016 yılında CJ Group’a satıldı ve daha da güçlendi. Bu süre zarfında yapımcıların filmleri, (Örn: Recep İvedik, Arif V 2016) Mars’ın hemen hemen her sinemasında, aynı anda 5-7-8 ve belki de 10 salonda birden gösterildi. Yapımcılar, böyle bir tekelin filizlenme anında, filmleri sayısız salonda vizyona girerken herhangi bir söz söylemediler. Bütün tablo “mısır+bilet” kampanyasıyla, mısırsız ve içeceksiz bilet satılmayan tarifeler yaygınlaşınca netleşti. Bilet fiyatları yükseldi, yapımcıların payı sabit kaldı.

İzleyicilerin ne düşündükleri, tartışmada hangi tarafa yakın tavır sergiledikleri bu açıdan çok önemli. Öyle ya da böyle Türkiye’de sinemanın giderek geliştiğini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Geniş kitlelerin bildiklerinden uzak bir köşede yeniden atağa kalkan bağımsız Türk sinemasının iyi örnekleri, bu sürecin ardından daha da değerli olacaklar.

Oy kullanan tüm okuyucu ve takipçilerimize teşekkür ediyoruz. 18 Ocak 2019 Cuma günü yeni bir Tek Soruluk Dev Anket köşesinde görüşmek üzere, takipte kalın :)