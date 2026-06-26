1.2 PureTech Motor Trigeri Kaç KM'de Değişmeli? Kronik Sorunları ve 2026 Triger Değişim Maliyeti

1.2 PureTech motorun en çok konuşulan konusu hiç şüphesiz yağ içinde çalışan triger kayışı. Peki triger kaç kilometrede değişmeli, hangi kronik sorunlara yol açabiliyor ve değişim maliyeti ne kadar? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar.

1.2 PureTech motor, düşük yakıt tüketimi ve başarılı performansıyla uzun yıllardır Peugeot, Citroen, Opel ve DS modellerinde kullanılan popüler motorlardan biri. Ancak bu motorun özellikle ilk nesillerinde kullanılan yağ içinde çalışan triger kayışı sistemi, zamanla sürücüler için ciddi bakım maliyetleri doğurabilen kronik bir konu haline geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu yazımızda 1.2 PureTech motorun triger değişim aralığından kronik sorunlarına, arıza belirtilerinden değişim maliyetine kadar merak edilen tüm soruları tek tek cevaplıyoruz. Eğer PureTech motorlu bir araç satın almayı düşünüyorsanız veya hali hazırda kullanıyorsanız, aşağıdaki bilgiler işinize mutlaka yarayacaktır.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Temelden başlayalım: Özetle 1.2 PureTech motordaki sorun ne?

İlk nesil 1.2 PureTech motorlarda kullanılan yağ içinde çalışan (wet belt) triger kayışı, zamanla motor yağıyla temas nedeniyle normalden daha hızlı yıpranabiliyor. Kayıştan kopan küçük kauçuk parçaları motor yağına karışarak yağ pompası süzgecini tıkayabiliyor. Bunun sonucunda:

Yağ basıncı düşebiliyor.

Turbo yeterince yağlanmayabiliyor.

Motorun üst kısmındaki parçalar zarar görebiliyor.

İleri seviyede ise ciddi motor arızaları ortaya çıkabiliyor.

Peki 1.2 PureTech motor trigeri kaç KM'de değişmeli?

1.2 PureTech motorun triger kayışı için tek bir kilometre sınırı vermek doğru değil. Üretici, motorun üretim yılına göre farklı bakım aralıkları açıklarken, yaşanan kronik triger sorunları nedeniyle birçok özel servis ve uzman, 40.000 km'den itibaren kayışın mutlaka kontrol edilmesini öneriyor. Araçta herhangi bir deformasyon tespit edilmezse kullanım devam edebilir; ancak birçok kullanıcı 60.000-80.000 km aralığında önleyici değişim yaptırmayı tercih ediyor.

Triger kayışının bozulduğu nasıl anlaşılır?

Triger kayışı zincirli sistemler gibi belirgin bir ses yapmayabilir. Ancak bazı belirtiler yaklaşan sorunun habercisi olabilir. Bunlar arasında;

Düşük yağ basıncı uyarısı

Motor arıza lambasının yanması

Rölantide düzensiz çalışma

Performans kaybı

Yağ filtresinde veya yağ değişimi sırasında kauçuk parçacıklarının görülmesi yer alıyor. Bu belirtilerden biri bile varsa aracın vakit kaybetmeden kontrol edilmesi önerilir.

Gelelim en kritik noktaya: 1.2 PureTech motor trigeri değişim maliyeti

Triger değişim maliyeti aracın modeline, motor versiyonuna, kullanılan parçaların orijinalliğine ve servise göre değişiklik gösterebiliyor. 2026 itibarıyla Türkiye'de özel servislerde yapılan komple triger değişimi ortalama 30.000 TL ile 50.000 TL arasında değişirken, yetkili servislerde bu rakam daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Eğer yağ pompası, turbo veya başka parçalar da zarar gördüyse toplam maliyet ciddi şekilde artabiliyor.

1.2 PureTech motorun başka kronik sorunları var mı?

Triger sorununun yanı sıra bazı kullanıcılar yüksek yağ tüketimi şikâyetiyle de karşılaşabiliyor. Özellikle bakımları geciken araçlarda motorun normalden fazla yağ eksiltmesi görülebiliyor. Bunun yanında ateşleme bobini ve bujilerde meydana gelen arızalar düzensiz rölanti, tekleme ve performans kaybına neden olabiliyor.

Direkt enjeksiyonlu yapısı nedeniyle yüksek kilometrelerde emme supaplarında karbon birikimi oluşması da zaman zaman görülen problemler arasında yer alıyor. Ayrıca bazı araçlarda termostat gövdesi veya su pompası kaynaklı soğutma suyu kaçakları da görülebiliyor.