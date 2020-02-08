7 yaşındaki kızını tedavisi bulunmayan bir kanser sonucu kaybeden Güney Koreli anne Jang Ji-sung, devasa bir yapım sonucunda kızıyla tekrar buluştu. Sanal gerçekliğin sunduğu imkanlarla kızını tekrardan gören acılı anne, duygusal anlar yaşadı.

Sevdiğimiz kişileri kaybetmek fazlasıyla zor bir durum ve hayatımızdan zamansızca çıkan o insanları özlememek de maalesef elimizde olan bir durum değil. Onları bir daha görmek neredeyse imkansız olsa da bir anne, hayatını kaybetmiş olan kızıyla gerçekte olmasa da sanal gerçeklik dünyasında tekrar buluştu.

2016 yılında 7 yaşındaki kızını tedavisi bulunmayan bir kanser sonucu kaybeden Jang Ji-sung, üç yılın ardından kızıyla sanal gerçeklik dünyasında buluştu. Salı günü ‘I Met You’ (Seninle Buluştum) isimli bir klibi YouTube’da yayınlayan Munhwa Broadcasting Corporation isimli yayın şirketi, anneyle kızının buluşma görüntülerini tüm dünyaya sundu.

Kurulan düzende anneye bir VR gözlüğü ve dokunsal geri bildirim verdiği düşünülen bir çift eldiven verildi. Yeşil bir arka planda çekilen görüntülerde annenin kızıyla konuştuğu, el ele tutuştuğu ve kızını sevdiği görülebiliyor.

Hayatını kaybeden kızla annenin sanal gerçeklikte buluşması

Videoda da görülebildiği üzere anne, gözyaşlarını tutmayarak kızıyla konuşuyor. Altyazılar ve konuşmalar Korece olsa da annenin başlangıçta kızının nerede olduğunu sorması, ardından kızın ortaya çıkmasıyla tarihe geçecek buluşma başlamış oluyor. İngilizce kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre konuşmanın belirli bir kesiti şu şekilde:

Anne: … neredesin?

Kız: Anne! Anneciğim? Anne, nerelerdeydin?

Anne: Ben mi? Ben her zaman-

Kız: Anne, beni düşünüyor muydun?

Anne: Her gün…

Kız: Anneciğim, seni çok özeldim.

Anne: Ben de seni çok özledim. Nayeon’um benim… İyi miydin? Annecik hep seni görmeyi istedi. Şu an iyisin Nayeon, değil mi? Güzel kızım benim… Anne sana sarılmayı çok özledi. Annen seni çok özledi.

Kaynaklardan aldığımız bilgilere göre yapım ekibi bu proje için 8 ay harcadı. Gerçek hayatta acılı annenin ve kızının ziyaret ettiği bir parkı sanal dünyaya aktaran ekip, hareket yakalama teknolojisini kullanarak çocuk bir oyuncunun sanal Nayeon olmasını sağladı.

Sonuç son derece mükemmel olmasa da hayatını kaybetmiş insanları tekrar görebilme ihtimalimiz bile geleceğin çok farklı olasılıkları bizlere sunduğunu görmemiz için yeterli. Tabii ki bu video, aynı zamanda teknoloji geliştikçe kaybettiğimiz insanları çok daha gerçekçi bir şekilde görüp göremeyeceğimiz sorusunu da beraberinde getiriyor.

Peki, sizin konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce ilerleyen zamanlarda kaybettiğimiz kişileri sanal gerçeklik aracılığıyla görebilecek miyiz? Teknoloji bu denli gelişme gösterecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.