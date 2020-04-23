Antarktika Deniz Buzunun İçinde İlk Kez Mikroplastik Bulundu

Avustralya Deniz ve Antarktik Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacılar, Antarktika’nın deniz bazlı buz tabakasında ilk kez mikroplastik parçacıkları keşfetti. Bilim insanları, buzul çekirdeğinde rastlanan plastiklerin, yerel deniz yaşamı için tehlikeli olabileceğini söylüyorlar.

Bilim insanları daha önce Antarktika'nın yüzey sularında ve tortu örneklerinde plastik kirliliği tespit etmişlerdi ancak yapılan yeni araştırmada ilk kez deniz bazlı buz tabakasının içinde mikroplastik parçacıkları bulundu. Araştırmacılar, deniz suyundan oluşan donmuş buz levhalarının her yıl yüzde 80’inin eridiğini, yeniden oluşumları sırasında yüzeydeki plastik atıkları toplamış olabileceklerini söylüyorlar.

Avustralya Deniz ve Antarktik Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacılar, 2009 yılında Doğu Antarktika'daki bir buz çekirdeğini analiz ettiler ve içinde, aralarında 14 farklı türde 96 mikroplastik parçacık buldular. Buz çekirdeğinde mikroplastiğe rastlanılması, deniz buzunda da mikroplastik olabileceğini düşündürmüştü. Yeni araştırma, Arktik deniz buzuna gömülmüş plastik parçacıklarının daha önce düşünülenden çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Deniz bazlı buzulların, oluşumları sırasında yüzeydeki plastik atıkları topladığı düşünülüyor

Çalışmanın başyazarı Anna Kelly, Antarktika deniz buzundaki plastik yoğunluğunun, bazı Arktik deniz buz örneklerinde bulunanlardan daha düşük olsa da, söz konusu mikroplastik parçacıklarının çoğunlukla turistler veya araştırmacılar tarafından kullanılan giysi veya ekipmanlardan oluştuğuna dikkat çekiyor.

Keşfettikleri plastik çeşitleri arasında, balıkçılık endüstrisi tarafından sıklıkla kullanılan türlerin de olduğunu belirten Kelly, “Mikroplastik parçacıkların, dibe doğru sürüklenmek yerine, Antarktika deniz buzunda sıkışması, deniz yüzeyinde daha uzun süre kalmalarını sağlıyor. Bu da onları, besin zincirinin yukarısındaki deniz organizmalarının tüketimine daha uygun hale getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Plastik atıklar, çoğunlukla turistler veya araştırmacılar tarafından kullanılan giysi veya ekipmanlardan oluşuyor

Araştırmalara göre, geçtiğimiz 70 yılda yaklaşık 9.1 milyar ton plastık üretildi. Dünyadaki toplam plastik atık sayısı ise 7 milyar tona merdiven dayamış durumda. Uzmanlar, plastik şişeler, çantalar, oyuncaklar ve diğer eşyalar da dahil olmak üzere her yıl 9 milyon ton plastik atığın plajlardan, nehirlerden ve derelerden okyanuslara aktığını söylüyor.

Hollanda merkezli çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, 2018 yılında yaptığı açıklamada, Antarktika sularındaki plastik oranının bir an evvel düşürülmesi için acil tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştu. Örgüt ayrıca Antarktika’daki doğal yaşamı mikroplastik ve kimyasal atıklardan korumak için geniş çaplı bir koruma alanı ilan edilmesini istemişti.