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Anthropic, Çok Daha Ucuza Fable Seviyesinde Performans Veren Opus 5.5 Modelini Duyurdu

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Anthropic, daha ucuz maliyetli olmasına rağmen Fable seviyesinde performans verebilen yeni yapay zekâ modeli Opus 5.5'i duyurdu.

Anthropic, Çok Daha Ucuza Fable Seviyesinde Performans Veren Opus 5.5 Modelini Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen yapay zekâ firmalarından biri konumunda bulunan Anthropic, rekabeti iyice kızdıracak yepyeni bir duyuru yaptı. Firma, amiral gemisi modeli Claude Opus 5.5’i teknoloji dünyasının beğenisine sundu.

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Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni model, özellikle kodlama ve bilgi işleme performansında şirket içinde yeni bir zirveyi temsil ediyor. Model, daha ucuza daha hızlı olması ve Fable seviyesinde performans vermesiyle öne çıkmayı başarıyor.

Opus 5.5 neler sunuyor?

Anthropic’in üç aşamalı Claude ailesinin en yetenekli ve aynı zamanda en pahalı katmanını oluşturan Opus; seride orta sınıfta yer alan Sonnet ve ailenin en hızlısı konumundaki Haiku’nun üzerinde konumlanıyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise Opus 5.5’in, şirketin daha büyük modellerinden biri olan Fable’ı bile pek çok benchmark testinde geride bırakmış olması.

Yeni model, sadece kabiliyetleriyle değil, aynı zamanda selefine kıyasla sağladığı maliyet avantajıyla da dikkat çekiyor. Yapılan açıklamaya göre Opus 5.5’te çıkış token’larının maliyeti milyon token başına 20 dolar olarak belirlenirken bu rakam bir önceki modelde 25 dolar seviyesindeydi. Opus 5'ten %40 daha uygun maliyetli. Bunun yanı sıra hız konusunda da iyileştirme var. Öte yandan modelin iletişim tarzında da sadeleşmeye gidilmiş. Opus 5.5’in daha az jargon kullanması ve önemli bilgileri mesajların başında vermesi sağlanmış.

Modelin piyasaya çıkışı, şirketin Opus 5’i duyurmasından sadece iki ay sonra gerçekleşti. Anthropic, sonraki kademeler olan Sonnet 5.5 ve Haiku 5.5 modellerinin de benzer performans artışlarıyla önümüzdeki haftalarda kullanıcılarla buluşacağını belirtti.

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Anthropic

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