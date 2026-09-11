Anthropic, Claude ile Biyolojik Silah Üretmeye Çalışanları Yakaladı!

Yapay zeka devi Anthropic, Claude'un biyolojik silah geliştirme, siber saldırı ve kitlesel gözetleme gibi amaçlarla kullanılmaya çalışıldığını ortaya koyan bir rapor yayımladı.

Yapay zeka modelleri geliştikçe yapabildikleri kadar, yanlış ellere geçtiğinde yaratabilecekleri riskler de büyüyor. Çok değil, birkaç yıl önce ağırlıklı olarak bilgiye erişim ve kod yazmak için kullanılan sistemler, bugün biyolojik araştırmalardan siber saldırılara kadar çok daha karmaşık işlerin içinde.

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Anthropic'in yayımladığı yeni rapor bu risklerin nasıl gerçeğe dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şirket, Claude modellerinin biyolojik kötüye kullanım, siber operasyonlar, kitlesel gözetleme ve teknoloji hırsızlığı gibi alanlarda kötüye kullanılmaya çalışıldığını tespit etti.

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Claude, biyolojik silah çalışmalarında kullanıldı

Rapordaki en çarpıcı örneklerden biri biyolojik araştırmalarla ilgili. Raporda, kötü niyetli aktörlerin Claude'u askeri bir araştırma enstitüsü adına hazırlanmış gibi gösterilen bir fon başvurusunda kullandığı belirtiliyor.

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Amaç, virüslerin bulaşıcılığını ve ölümcüllüğünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Özellikle Chikungunya virüsü ve H5N1 kuş gribi üzerine odaklanmışlar. Claude'dan virüslerin bağışıklık sisteminden kaçmasını, daha kolay bulaşmasını ve farklı canlılara uyum sağlamasını mümkün kılabilecek araştırmaların planlanmasını istemişler. Yetmemiş, hazırlanan çalışmaların gerçek bir bilimsel araştırma gibi görünmesi için de yine yapay zekadan yararlanılmış.

Yapay zekanın kötüye kullanıldığı başka alanlar da var

Anthropic'in raporunda biyolojik tehditlerin yanı sıra siber saldırı, kitlesel gözetleme ve rakip yapay zeka modellerinin yeteneklerini kopyalama vakaları da yer alıyor.

Rusya bağlantılı Midnight Blizzard ve ShinyHunters vakalarında yapay zekadan siber saldırıların farklı aşamalarında yararlanılmış. ShinyHunters'ın "vibe hacking" olarak adlandırılan yönteminde saldırganlar hedefi belirlerken, teknik adımların önemli bir bölümünü yapay zekaya bırakıyor.

Mali'deki Lakana 360 projesinde ise Claude kullanılarak yaklaşık 25 milyon SIM kartı takip edebilecek bir gözetleme sistemi geliştirilmiş. Çin'deki bazı operasyonlarda da yapay zekadan muhaliflerin dijital faaliyetlerini takip etmek ve kişileri profillemek için yararlanılmış.

Bir diğer başlık ise yapay zeka modellerinin çıktılarından yararlanarak rakip modeller geliştirilmesi. Anthropic, Alibaba, Moonshot AI, DeepSeek ve Xiaomi ile ilişkilendirilen bazı vakalarda Claude'un çıktılarından yararlanılarak rakip modellerin geliştirilmeye çalışıldığını belirtiyor. Örneğin Alibaba'nın 3.500'den fazla sahte hesap kullanarak Claude'a günde 3 milyonun üzerinde istek gönderdiği aktarılıyor.

Ayrıca raporda, İstanbul merkezli bir teknoloji şirketinin Claude kullanarak seçim manipülasyonu yapan bir sistem geliştirdiği de aktarılıyor. Sistem, Malezya'daki 222 seçim bölgesinde seçmen verilerini işleyerek sahte hesaplar ve haber siteleri üzerinden propaganda yürütmüş.

Yapay zeka geliştikçe risk de büyüyor

Yapay zeka geliştikçe kötüye kullanıldığında yaratabileceği tehditler de büyüyor. Bilgiye erişimi ve karmaşık işleri yapmayı nasıl daha kolay ve erişilebilir hâle getiriyorsa, aynı imkanların kötü amaçlarla kullanılmasının önündeki engelleri de azaltıyor.

Anthropic, raporda yer alan tüm kötü niyetli girişimlerin tespit edilerek engellendiğini söylüyor. Yine de yapay zekanın potansiyel tehditleriyle ilgili endişeler baki. Bu raporun, şirketin eski araştırmacısı Jacob Coxon'ın istifasının ardından yaptığı "hayatlarımızla kumar oynuyorlar" açıklamasının hemen üzerine gelmiş olması da düşündürücü.