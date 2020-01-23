Eski İnsan DNA'ları Afrika Tarihine Bakışı Değiştirebilir

Binlerce yıl önce, şimdiki Kamerun’un kurulu olduğu bölgede yaşayan dört çocuğun ortaya çıkarılan gen bilgileri, Afrika halklarının tarihine yeni bir bakış açısını getirebilir. Gen çalışması, Bantu dillerinin Afrika’da yayılmasına da ışık tutabilir.

Yaklaşık 3.000 yıl önce kuzeybatı Kamerun’da bulunan Shum Laka olarak bilinen bölgede yaşamış olan 4 çocuğun vücudunun kalıntılarından elde edilen DNA’lar, önemli bilgilerin kapısını aralıyor.

4 çocuğun iskeletinden elde edilen DNA’larla ilgili makale, 22 Ocak tarihinde Nature dergisinde yayınlandı. İskeletlerden elde edilen DNA örnekleri, umulmadık sonuçlar ortaya çıkardı. Sonuçlardan ilki, bundan 3.000 yıl önce Bantu dilleri konuşan gruplar bölgeye yayılmadan önce geleneksel avcı-toplayıcı olan Pigmelerin geniş bir alanda, büyük bir nüfusa sahip olduğu. DNA’lar üzerinde yapılan çalışma, Afrika’da yaşayan topluluğunun atalarının hayatta kalan en eski soylardan biri olduğunu gösteriyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, 3.000 yıl önce yaşayan çocukların iç kulaklarından aldıkları DNA örneklerini, hala yaşayan Afrika topluluklarından DNA örnekleri ile karşılaştırarak iki tam genom ve iki kısmi genomu yeniden inşa ettiler. Genomlardan elde edilen veriler, çocukların Batı Orta Afrika’daki avcı-toplayıcılarla yakından ilişkili olduklarını gösterdiği kadar Afrika’da hala yaşayan toplulukların DNA’larını taşıdıklarını da gösterdi.

Binlerce yıl önce yaşayan Afrikalı çocuklar, günümüz Afrikalılar'ı ile benzer genlere sahip

Orta Afrika’da bulunan insan kalıntılarından DNA elde edilmesi, bu bölgedeki çalışmaların hız kazanmasına neden olabilir. Princeton Üniversitesi’nden nüfus genetikçisi Joshua Akey, Science dergisine yaptığı açıklamada, DNA örneklerinin bulunmasının Orta Afrika'da yeni çalışmaların önünü açabileceğini söylüyor.

Uppsala Üniversitesi’nden evrimsel genetikçi Carina Schlebusch, National Geographic'e yaptığı açıklamada, elde edilen yeni verilerin Afrika genomlarının nispeten küçük fakat büyüyen veritabanına “hoş bir ek” olduğunu söyledi. Schlebusch, “hoş bir ek” olmasının yanında çalışmanın eski ve modern Afrika grupları arasındaki ilişki konusunda spekülatif bir alan bıraktığını da sözlerine ekledi.