Antik Mısır'da Kullanılan 5500 Yıllık Kilit Sistemi [Video]

Bundan 6.000 yıl öncesinde kurulmuş olsa da bugün bile gizemlerle dolu olan Mısır İmparatorluğu'nda ilgi çeken konulardan bir tanesi de kilit sistemiydi. Bugün kullandığımız anahtarların belki de en ilkel hallerini kullanan Mısırlılar, o dönem için benzersiz bir mühendislik örneği tasarlamışlardı.

Antik Çağ medeniyetinin en etkileyici imparatorluklarından bir tanesi hiç şüphesiz Mısır. Bugün bile sırrı çözülememiş olan sayısız değere sahip olan Mısır İmparatorluğu, arkeologların da gözdesi durumunda. Şimdi sizlere, Antik Çağ için görülmemiş bir zekanın ürünü olan bir kilit sisteminden bahsedeceğiz.

Kilitler, tarihin her döneminde kritik bir önem arz etmiştir. Zira insanlar, kimi zaman kendilerini kimi zaman eşyalarını kimi zamansa sahip oldukları hayvanları güvende tutabilmek için kilit kullanmışlardır. Mısır İmparatorluğu zamanında kullanılan bir kilit sistemi ise günümüz anahtar sistemlerinin temeline ışık tutuyor. Sizlerle az sonra paylaşacağımız bir video, bugünkü anahtarların belki de en ilkel halini gösteriyor.

Mısır İmparatorluğu'nda kullanılan kilit sisteminin tasarımı şu şekildeydi

Modern anahtarlı kilit sistemlerini, bir elektrik devresine benzetebiliriz. Kilit sistemindeki yapıyı anahtar ile tamamlar, bu sayede de sistemin dönmesini sağlarız. Mısır İmparatorluğu'nda kullanılan sistem ise kilitleme işlemini dönmeden yapıyordu. İnsanlar, kilit sisteminin ana gövdesine ekledikleri tahta çubuklar ile kilitlemeyi sağlıyor, daha sonra da anahtara benzeyen bir yapıyla bu kilidi açıyorlardı.

Mısır İmparatorluğu derken; bundan yaklaşık 6.000 yıl öncesinden bahsediyoruz. O günün şartlarını düşündüğümüzde, insanların böyle bir mekanizmayı nasıl akıl ettikleri gerçekten de hayret konusu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Mısır İmparatorluğu'nda kullanılan kilit mekanizmasının nasıl çalıştığına dair bir videoyu huzurlarınıza sunalım.

6.000 yıl öncesinin kilit mekanizması, işte böyle çalışıyordu