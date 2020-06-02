AnTuTu, Mayıs Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu, her ay düzenli olarak yayınladığı en iyi telefonlar listesini güncelledi. Yayınlanan listeye göre, mayıs ayında hem en iyi amiral gemisi hem de en iyi orta segment cihazın arkasında Oppo logosu bulunuyor.

Popüler akıllı telefon test platformlarından AnTuTu, her ay düzenli olarak en iyi telefonları listeliyor. Haziran ayının gelmesiyle birlikte mayıs ayının sonuçlarını takipçileriyle paylaşan platform, böylelikle mayıs ayının en iyi amiral gemisi ve orta segment telefonlarını gün yüzüne çıkardı. Açıklanan telefonlar, Çinli teknoloji üreticilerinin akıllı telefon sektöründe sağlam adımlar attığını ortaya koyuyor.

AnTuTu'nun mayıs ayı için yayınladığı en iyi amiral gemisi telefonlar listesine baktığımızda, listede yer alan tüm telefonların Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç aldığını görüyoruz. En iyi orta segment telefonlara baktığımızda Huawei, Qualcomm, MediaTek ve Samsung'un kıyasıya rekabet içinde olduğunu görüyoruz. Dilerseniz hemen, AnTuTu'nun mayıs ayı için belirlediği en iyi telefonlara bakalım.

AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi amiral gemisi telefonu: OPPO Find X2 Pro

AnTuTu'nun mayıs ayı için yayınladığı en iyi amiral gemisi telefonlar listesinin zirvesinde, OPPO'nun son amiral gemisi telefonu Find X2 Pro bulunuyor. Snapdragon 865'ten güç alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Geçtiğimiz aylarda duyurulan telefon, haziran ayında da listenin bir numarası olabilir. AnTuTu, bu akıllı telefona 604.123 ortalama puan veriyor.

Mayıs ayının en iyi amiral gemisi telefonları

OPPO Find X2 Pro

OPPO Find X2

Xiaomi Mi 10 Pro

OPPO Ace 2

iQOO Neo3

Redmi K30 Pro

iQOO 3

Realme X50 Pro

OnePlus 8 Pro

Vivo NEX 3S

AnTuTu'ya göre mayıs ayının en iyi orta segment telefonu: OPPO Reno 3

AnTuTu ekibi, mayıs ayının en iyi orta segment telefonunun da OPPO'dan olduğunu açıkladı. Şirketin 5G destekli yeni telefonu Reno 3, mayıs ayının en iyi orta segment telefonu olarak karşımıza çıkıyor. MediaTek Dimensity 1000L işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanıyla karşımıza çıkıyor.

Mayıs ayının en iyi orta segment telefonları