Samsung Galaxy M01 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, giriş seviye akıllı telefon porföyünü Galaxy M01 ile genişletti. Samsung Galaxy M01, akıllı telefondan beklentisi yüksek olmayanlar için bütçe dostu bir çözüm olarak tanıtıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikle giriş seviye yeni akıllı telefonu Galaxy M01'i tanıttı. Galaxy M01, akıllı telefondan beklentisi çok yüksek olmayan ve uygun fiyatlı bir model arayan tüketicilere hitap ediyor.

Samsung'un giriş seviye yeni telefonu, her ne kadar düşük donanım özelliklerine sahip olsa da, damla çentikli tasarımıyla yüksek bir ekran gövde oranı sunuyor. Cihazın arkasında ise çift kamera kurulumu yer alıyor.

Samsung Galaxy M01, giriş seviye özelliklere sahip bütçe dostu bir telefon

Samsung Galaxy M01, 5,71 inç HD+ Infinity-V ekrana sahip ve ekranın üst orta kısmında damla çentik bulunuyor. Cihaz kutusundan Android 10 ile çıkıyor ve kullanıcıları Samsung One UI 2.0 arayüzüyle karşılıyor. Akıllı telefon 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemcisinden güç alıyor ve 3 GB RAM ile birlikte geliyor. Galaxy M01, kullanıcılara 32 GB depolama alanı sunuyor ve bu alan bir microSD kart yuvası aracılığıyla 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Telefonun arka tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP ana sensöre ve f/2.4 2 MP ikincil lense sahip çift kamera bulunuyor. Ekran üzerindeki damla çentiğe yerleştirilen selfie kamerası, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP kamera barındırıyor ve yüz kilidini destekliyor. Son olarak, telefonda USB Type-C bağlantı noktası üzerinden 15 W hızlı şarjı destekleyen 4.000mAh batarya yer alıyor.

Samsung Galaxy M01 fiyatı

Giriş seviye özelliklere sahip Samsung Galaxy M01'in fiyatı 120 dolar olarak açıklandı. Cihaz bugünden itibaren tanıtıldığı Hindistan'da siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renkle satışa sunulacak. Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy M01'in özellikleri: