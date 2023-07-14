AOC, yeni oyuncu monitörü AGON CU34G3S'i duyurdu. 34 inç büyüklüğünde kavisli bir ekranla donatılan monitör, profesyonel oyuncuların bile tüm ihtiyaçlarını karşılayacak türden.

Video oyun donanımları konusunda rüştünü ispatlayan markalardan AOC, düzenlediği bir etkinlikte yeni oyuncu monitörü "AGON CU34G3S"i duyurdu. Sahip olduğu kavisli panel, yüksek tazeleme oranı ve yeni nesil bağlantı seçenekleriyle oyuncuları mest edecek olan monitör, fiyatıyla ise heves kaçıran türden. Gelin hep birlikte AOC'nin yeni monitörüne yakından bakalım.

AOC AGON CU34G3S'in kavisli ekranı, kullanıcıya 34 inç görüntü alanı sunuyor. 3440 x 1440 piksel (WQHD) çözünürlük sunan monitör, 165 Hz tazeleme oranı ile hareket hızı yüksek oyunlarda avantaj sağlayacak. Monitörün 1 ms gecikme süresine sahip olduğunu da belirtelim. AOC, yeni monitörün profesyonel oyuncuların bile tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade ediyor.

Karşınızda AOC AGON CU34G3S!

AOC'nin yeni oyuncu monitörü, AMD FreeSync Premium görüntüleme teknolojisini destekliyor. Bu özellik sayesinde AMD ekran kartı kullanıcıları, oyunlarda yırtılma gibi sorunlarla karşılaşmayacaklar. Yazılım demişken, AOC'nin yeni monitörünün aynı anda birden çok cihaz ile kullanılmak üzere "bölünebildiğini" söyleyelim. Ekranı ikiye bölüp aynı anda hem PlayStation'dan hem de bilgisayardan gelen görüntüyü görebiliyorsunuz.

AOC AGON CU34G3S, iki adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktasına sahip. Buna iki adet HDMI 2.0 ve USB 3.2 portları ile kulaklık girişi eşlik ediyor. Oyunseverler, bu monitörü isterlerse dahili hoparlörü, isterlerse de kulaklık ile kullanabilecekler.

AOC AGON CU34G3S teknik özellikleri

34 inç, WQHD (3440×1440 piksel), 165 Hz, 21:9

AMD Freesync Premium

2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, USB 3.2, 3.5 mm kulaklık

Ayarlanabilir stand

794.8 mm x 402~532 mm x 339.5 mm

8,25 kilogram ağırlık

AOC AGON CU34G3S fiyatı

Yapılan resmi açıklamaya göre AOC AGON CU34G3S satın almak isteyen bir oyunseverin 850 dolar ödeme yapması gerekecek. Monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.