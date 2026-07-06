Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

RADYASYONSUZ TOMOGRAFİ CİHAZI ÜRETİLDİ | Teknoloji Gündemi

Webtekno'yu Google'a ekleyin
İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Teknoloji Gündemi’ni bu hafta yapay zeka devriminin, siber savaşların ve çölün ortasındaki dev projelerin tam kalbinden sizlere bildiriyoruz.

Görsel üretmeyi bırakıp spa merkezinde radyasyonsuz MR dönemi başlatan Midjourney’den, bir gecede fişi çekilen dünyanın en zeki yapay zekası Fable 5’e kadar sınırları zorlayan bir haftadan hepinize merhaba!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu hafta, arabaların altına saklanan minik dostlarımızı koruyan BYD’nin yapay zeka patentini, koklama testlerini tarihe gömecek 16 sensörlü elektronik burnu ve hepimizin cebini yakan gizli "yapay zeka vergisini" inceliyoruz. Kapanışı ise Nevada Çölü’nde bildiğimiz kek kalıplarıyla inşa edilen, uzayın haritasını çıkaracak devasa teleskop projesiyle yapıyoruz!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Otomatik Vitesin Yakında Arıza Yapacağını Gösteren 5 Belirti

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla'da 756.000 TL'ye Varan İndirim Var!

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Temmuz 2026 SEAT Fiyat Listesi Açıklandı: 1,8 Milyon TL'ye B-SUV Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com