RADYASYONSUZ TOMOGRAFİ CİHAZI ÜRETİLDİ | Teknoloji Gündemi

Teknoloji Gündemi’ni bu hafta yapay zeka devriminin, siber savaşların ve çölün ortasındaki dev projelerin tam kalbinden sizlere bildiriyoruz.

Görsel üretmeyi bırakıp spa merkezinde radyasyonsuz MR dönemi başlatan Midjourney’den, bir gecede fişi çekilen dünyanın en zeki yapay zekası Fable 5’e kadar sınırları zorlayan bir haftadan hepinize merhaba!

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Bu hafta, arabaların altına saklanan minik dostlarımızı koruyan BYD’nin yapay zeka patentini, koklama testlerini tarihe gömecek 16 sensörlü elektronik burnu ve hepimizin cebini yakan gizli "yapay zeka vergisini" inceliyoruz. Kapanışı ise Nevada Çölü’nde bildiğimiz kek kalıplarıyla inşa edilen, uzayın haritasını çıkaracak devasa teleskop projesiyle yapıyoruz!