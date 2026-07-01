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SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA İLE 1 AY GEÇİRMEK | Uzun Kullanım Testi

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Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung Galaxy S26 Ultra’yı uzun süredir deneyimliyoruz ve bu videoda, sadece teknik özellikleri anlatmayı bir kenara bırakıp bir editör gözüyle S26 Ultra'nın günlük hayatta neler sunduğunu, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin sınırlarını ve %15 büyüyen buhar odasının oyun performansına etkisini inceliyoruz.

Ayrıca ekran koruyucu ihtiyacını bitiren Privacy Display teknolojisini Samsung Galaxy S25 Ultra ile yan yana getirerek farklarını gösteriyor, One UI 8.5 ile gelen Creative Studio yapay zeka özelliklerini ve KEEP entegrasyonlu yeni nesil Knox Vault güvenlik altyapısının avantajlarını açıklıyoruz. Tabii ki 200 MP ana kamera, yatay kilitleme ve 50 MP periskop telefoto kamera performansına da yakından bakıyoruz. İyi seyirler!

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