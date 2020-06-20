Apollo 11 Astronotu: "Hiç Yıldız Gördüğümü Hatırlamıyorum"

NASA’nın efsanevi Apollo 11 görevini gerçekleştiren astronotlardan bir tanesi olan Michael Collins’in görevi anlattığı bir videosu ortaya çıktı. Collins videoda 50 sene önce gerçekleşen görevde herhangi bir yıldız hatırlamadığını dile getirdi.

Temmuz 1969’da tamamlanan ve Ay’a düzenlenen ilk insanlı ve başarılı sefer olarak bilinen Apollo 11’in üzerinden geçen seneler söz konusu zamanlara ait görüntülerin çıkmasına engel olmuyor. Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins tarafından tamamlanan ve tarihin en başarılı uzay görevi olarak kabul edilen Apollo 11 hâlâ kendinden söz ettirmeyi sürdürüyor. Şimdi de görevi tamamlayan astronotlardan bir tanesi olan Michael Collins’e ait bazı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Efsanevi Apollo 11‘in astronotu Michael Collins’in ortaya çıkan videoda iniş sonrasında herhangi bir yıldız gördüğümü hatırlamıyorum sözleri oldukça dikkat çekti ve bunun bir itiraf niteliği taşıdığıyla ilgili yorumlar da gelmekte gecikmedi. Astronot Michael Collins, 21 saat boyunca komuta modülünde tek başına yörüngede dolaştığını ancak yolculuğu sırasında herhangi bir yıldızla karşılaştığını hatırlamadığını söyledi.

Yıldız görmediklerini söylüyorlar:

Dünyaya dönüşünün ardından birkaç hafta içerisinde katıldığı bir basın toplantısında konuşan Neil Armstrong’un da Ay yüzeyindeyken ya da Ay’ın gün ışığı alan kısmındayken yıldızları asla göremediklerini söylemesi ilgi toplamıştı. Armstrong ayrıca fotoğraf çektikleri zamanlarda da hangi yıldızları görebildiklerini hatırlamadıklarını sözlerine eklemişti. Pek çok kişi bu görevin ve ardından gelen birçok komplo teorisinin ardından, çekilen fotoğraflarda neden hiç yıldız görülmediğini tartışmıştı ancak bilim insanlarının bu durum için elbette ki bir rasyonel açıklaması bulunuyordu.

Yıldızların uzay fotoğraflarında nadiren göründüğünü onaylayan uzmanlar bunun sebebinin Ay’a Güneş’ten gelen ışıkların en az Güneş’ten Dünya’ya ulaşan ışıklar kadar parlak olduğunu ve bu nedenle de o ışıkla aydınlatılan nesneleri görüntülemek için kullanılan kameraların söz konusu ışığı görecek şekilde ayarlanması olduğunu aktardı. Yani yıldızların loş ışığı gerekli görüntüleri kaydedebilmek için yeterli pozlamayı sağlamadı. Görevin üzerinden geçen yarım asırlık zamana rağmen konuşulmaya devam eden seyahat bakalım ilerleyen günlerde nasıl tartışmalara konu olacak.