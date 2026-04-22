NASA'nın Curiosity Rover'ından gelen yeni verilere göre Kızıl Gezegen'de yaşamın izlerine giderek yaklaşmış olabiliriz.

Mars’ta yaşam arayışı yıllardır bilim dünyasının en büyük merak konularından biri. Şimdi ise Curiosity Rover’dan gelen yeni veriler bu merakı yeniden alevlendirdi.

NASA’nın yaptığı son deneyler, Kızıl Gezegen’de yaşamın temel yapı taşlarının izlerini ortaya koymuş olabilir.

3,5 milyar yıllık kayalarda büyük sürpriz

Araştırmacılar, Mars’taki Gale Krateri içinde yer alan Glen Torridon bölgesinden alınan kaya örneklerini inceledi. Bu kayalar yaklaşık 3,5 milyar yıl öncesine dayanıyor.

Yapılan analizlerde kil bakımından zengin bu eski kumtaşlarının içinde 20’den fazla organik molekül tespit edildi. Bu moleküller arasında daha önce Mars’ta nadiren görülen karmaşık yapılar da var.

Mars’ta ilk kez kullanılan özel yöntem

Bu keşfi özel kılan şey sadece bulunan moleküller değil, kullanılan yöntem de. Bilim insanları, Mars’ta ilk kez “ıslak kimya” yöntemi uyguladı. Bu yöntemde tetrametilamonyum hidroksit (TMAH) adlı bir kimyasal kullanıldı.

Bu kimyasal, büyük ve karmaşık organik molekülleri daha küçük parçalara ayırarak, rover üzerindeki cihazların onları analiz etmesini sağladı. Yani daha önce “görünmeyen” veriler bu sayede ortaya çıkarıldı.

DNA’nın temel taşlarına benzeyen moleküller

Keşfin en dikkat çekici kısmı ise bazı moleküllerin yapısı. Araştırmada naftalen ve benzotiyofen gibi karmaşık organik bileşikler ve en önemlisi, DNA ve RNA’nın yapı taşlarıyla ilişkili olabilecek azot içeren halkalı moleküller tespit edildi.

Bilim insanlarına göre bu moleküller, daha karmaşık biyolojik yapıların oluşması için bir “ön adım” olabilir. Bu keşif doğrudan “Mars’ta yaşam vardı” demek için yeterli değil ancak önemli bir gerçeği güçlendiriyor. Mars’ta bir zamanlar yaşamın oluşması için gerekli kimyasal ortam bulunmuş olabilir. Üstelik araştırma, organik maddelerin Mars yüzeyinde milyarlarca yıl bozulmadan kalabildiğini de gösteriyor. Bu da gelecekte yapılacak keşifler için umut verici bir gelişme.