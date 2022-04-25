App Store ve Apple Music'te Hizmet Sorunları Yaşanıyor

Apple'ın geçtiğimiz günlerde servislerinde yaşadığı sıkıntıları atlatmasının üzerinden çok geçmemişti ki yeni şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar şimdi de App Store ve Apple Music hizmetlerinde sorunlar yaşıyor.

Geçtiğimiz ay, Apple’ın servislerinin çöktüğünü ve iCloud, Haritalar ve App Store’da dahil pek çok servise erişimde sıkıntılar yaşandığını aktarmıştık. Apple, kullanıcı şikayetleri ve servislerde yaşanan bu gibi sıkıntılarda gündeme gelmeye devam ediyor.

Tüm dünyada milyarlarca kullanıcısı olan Apple, bu defa da kullanıcıların App Store ve Apple Music’te yaşadığı sıkıntılarla gündem oldu. Reddit’te çok sayıda kullanıcı, erişimde sıkıntılar veya aksaklıklar yaşadığını dile getirdi.

Sorunun tüm kullanıcıları kapsadığı belirtildi

Reddit’te kullanıcılardan gelen şikayetlerin başında Apple Music uygulamasında şarkı sözlerinin eksik olduğu yer alıyordu. Ancak bu sorunla başlayan şikayetler, giderek çığ gibi büyüdü. Kullanıcılardan bazıları, indirdikleri müzikleri çevrim dışı olarak dinleyemediklerini ve ses özelliklerinin gerektiği gibi çalışmadığını belirtti. Aynı şekilde App Store’dan da çok fazla şikayet geldi ve kullanıcıların büyük bir çoğunluğu uygulama listelerindeki sorunlardan şikayet etti.

Apple'ın sistem durumu sayfasında ise sorunun tüm kullanıcıları kapsadığı ve aralıklı olarak devam ettiği belirtildi. Bu, herkesin bu sorunlarla karşılacağı anlamına gelmese de, dünya genelinde etkili bir sorun olduğu anlamına geliyor. Apple kullanıcılarının yaşadığı bu hizmet sıkıntılarının çözümü için çalışmalar sürüyor.