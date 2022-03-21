App Store, Haritalar ve iCloud gibi önemli Apple servisleri de dahil olmak üzere birçok Apple servisi, geçtiğimiz 2 saat içerisinde çöküntü yaşadı. Servisler yavaş yavaş hayata dönmeye başlıyor.

Eğer bir Apple kullanıcısıysanız ve birkaç Apple servisinin kullanılamadığını fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Apple'ın sistem durumu sayfasındaki verilere göre App Store, Apple Arcade, Apple TV+, AppleCare, Find My, iTunes Store, Haritalar ve radyo dahil olmak üzere birçok büyük hizmette çökme yaşandı.

Şu an için problemli servislerin birkaçı hayata dönmüş olsa da Apple’dan gelen uyarılar, bazı servislerdeki sorunların aralıklı (App Store gibi) olarak tekrar nüksedebileceğini veya yavaşlamalara yol açabileceğini belirtiyor.

Apple servisleri yavaş yavaş geri geliyor

Apple durumu düzeltiyor gibi görünüyor. İlk olarak kullanıcılar, Podcast'ler uygulamasının yanı sıra Apple İşletme Yönetimi ve Okul gibi hizmetlerle ilgili sorunları gözlemledi. Bu servisler şu an bu yazıyı yazdığımız an itibariyle tekrar çevrimiçi olmuş durumda ve diğerleri de geri gelmeye devam ediyor. Servislerin canlı durumunu buradan takip edebilirsiniz.

Apple da resmen kurumsal ve perakende sistemlerinin çöktüğü ve toparlanmaya başladığı bildirdi. Bu tarz servis çökmeleri Apple için bir ilk değil ancak şu anki kesintiler geçmişteki kadar sert de değil. Apple, 2020'nin sonlarında yeni kullanıcı selinden kaynaklanan birden fazla kesinti ile boğuşmuştu. O zaman servislerin hayata dönmesi bir hayli uzun sürmüştü.

Apple kullanıcısı olan okurlarımız bir sıkıntı yaşadı mı? Eğer yaşadıysanız servislerin hayata dönmeye başladığını belirtelim.