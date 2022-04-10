Studio Display'den Şimdiden Kullanıcı Şikayetleri Geliyor

Apple'ın henüz yeni piyasaya sürdüğü monitörü Studio Display, şimdiden kullanıcıların şikayetlerine konu olmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı FaceTime'ın beklendiği gibi çalışmadığını ve monitörün güncelleme hatasını verdiğini söyledi.

Apple’ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Peek Performance’ etkinliğinde tanıttığı ürünlerden biri de Studio Display adlı monitörü olmuştu. Standart cam ve nano dokulu cam seçenekleriyle ve 27.999 TL’den başlayan fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulan monitör, büyük bir ilgi görmüştü.

Her ne kadar monitör, çok sayıda kullanıcıdan beğeni toplamış ve ilgi çekmiş olsa da fiyatıyla da tepki çekmişti. Bugünler de ise monitörün fiyatı dışında kullanıcılardan farklı konularda da şikayetler gelmeye başladı.

Studio Display2’in güncelleme sırasında hata verdiği söylendi

Çok sayıda kullanıcı, yeni monitörleriyle ilk deneyimlerini yaşadığı sırada pek çok sorunla karşılaştığını söyledi. Apple'ın tartışma forumunda ortaya çıkan iddiaların büyük bir çoğunluğu FaceTime’ın beklendiği gibi çalışmadığı ve Studio Display’in yazılım güncellemesi sırasında hata verdiği yönündeydi. Güncelleme hatası forumdaki 50 kullanıcı tarafından daha doğrulandı ve çok sayıda kullanıcı kendisinin de bu hatayı aldığını söyledi.

Apple'ın merakla beklenen monitöründe şimdiden bu tip sorunlarla karşılaşılması kullanıcılar için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Sorunu çözmek için bazı kullanıcılar farklı yöntemler denerken, işe yaradığını düşündükleri yöntemleri de birbirleriyle paylaşmaya başladı. Bir kullanıcı, bu sorunu Mac Studio’yu kapattıktan sonra Studio ekranlarını çıkartıp bir LG monitör taktığını ve macOS yazılım güncellemesini bu şekilde yapabildiğini söyledi. Sorunun Apple sunucularından kaynaklanma ihtimali olsa da Apple’dan henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.