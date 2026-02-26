Apple'ın App Store'daki Oyunlardan Elde Ettiği Gelir, Google Play ve Steam'in Toplamını Geçti: İşte Çarpıcı Rakamlar!

Sensor Tower, 2025 yılına ilişkin oyun araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Yayımlanan veriler, Apple'ın gelirlerinin rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi. İşte o istatistikler...

Daha çok mobil uygulamalar özelinde yoğunlaşan pazar araştırma şirketi Sensor Tower, 2025 yılına ilişkin kapsamlı verilerini yayımladı. Paylaşılan rakamlar, Apple'ın App Store'da elde ettiği oyun gelirlerinin rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne serdi.

Sensor Tower verilerine göre Apple, geçtiğimiz yıl boyunca App Store'daki oyunlardan 52,5 milyar dolar gelir elde etti. Apple, bu gelirle kendi rekorunu kırmış oldu. Ancak daha da önemli bir detay var; Apple'ın oyun gelirleri, 30 milyar dolar gelir elde eden Google Play Store ile 11,7 milyar dolar gelir elde eden Steam'in toplam gelirinden daha fazlaydı.

Apple'ın oyun gelirleri artarken, indirme sayısında düşüş yaşandı!

Apple'ın oyun gelirlerinin rekor seviyeye ulaşmış olması, indirme sayısından kaynaklıymış gibi düşünülebilir. Ancak işin aslı öyle değil. Öyle ki App Store'daki indirme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,7'lik düşüşle 7,8 milyar seviyesine geriledi. Google Play Store indirmeleri yüzde 7,3'lük düşüşle 42,4 milyar olarak kayıtlara girdi. Steam'deki indirmeler ise rakiplerinin aksine yüzde 6 arttı ve 857 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Sensor Tower verileri, 2025'te en çok oynanan oyunlarla ilgili de bilgi sağladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de erişime engelli olan Roblox, geçtiğimiz yıl aylık 450 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Bunların kabaca 100 milyon kadarı iOS cihazlardan oyuna erişmişlerdi.