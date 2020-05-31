Her zaman için yüksek fiyat politikası izlemesiyle bilinen Apple, giriş seviyesi MacBook Pro’ların RAM’lerini artırmak isteyenlerin ödemesi gereken meblağı dünya çapında iki katına çıkardı. MacBook Pro’lar 11.199 liradan satılıyor.

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, şimdiye kadar hep piyasanın kaymağını yemeye yönelik olarak yüksek bir fiyat politikası gütmesi ile biliniyor. Kalitesine ve marka değerine güvenen firma, zaman zaman ilginç fiyatlara sahip ürünler de satışa sunuyor.

Şirket politikaları gereği her zaman pahalı olan Apple ürünleri arasında MacBook Pro da yer alıyor. Görünüşe göre firma, başlangıç seviyesi MacBook Pro’ların RAM kapasitesini yükseltmek isteyenlerin daha fazla parayı gözden çıkarmasını istiyor.

RAM geliştirme fiyatları katlandı

13 inçlik MacBook Pro’larda bulunan RAM’lerin 8 GB’dan 16 GB’a çıkarılması için Apple müşterilerine sitesinde bir opsiyon sunuyordu. Firmanın yaptığı zamla birlikte bu geliştirme, ABD’de 100 dolardan 200 dolara, Birleşik Krallık’ta 100 sterlinden 200 sterline, Almanya’da da 125 Euro’dan 250 Euro’ya çıktı.

Ülkemizde de durum farklı değil. Daha önce RAM geliştirmesi için müşterilerin gözden çıkarması gereken meblağ 800 TL iken şu anda 1.600 TL’yi bulmuş durumda. Şimdilik diğer özellikleri geliştirmek için ödenecek miktarlar aynı gözüküyor. Eski listelemeyi aşağıda görebilirsiniz.

Apple’ın bu kararının altında yatan nedenler şu an için bilinmiyor. Firma genelde ürünlerinin fiyatlarında, piyasa koşullarını gözeterek değişiklikler yapabiliyor olsa da bu kadar net bir artış kimse beklemiyordu. Ayrıca geçmişte ürünlerin fiyatlarının zamanla ucuzlamasına alışmıştık, artmasına değil.

Apple’dan açıklama yok

Apple henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Haliyle fiyatlardaki bu değişimin nedeni konusunda net bir bilgi yok. Halihazırda Intel’in 8. nesil işlemcilerini kullanan, görece daha büyük çipe sahip başlangıç seviyesi cihaz, sahip olduğu Magic Keyboard gibi yeni özellikler ile yenilenmiş bir model olarak kabul görüyordu.

Amerikalı devin bu kadar hızlı şekilde fiyat değişikliğine gitmesi, son dönemde yaşanan tedarik zinciri sorunları nedeniyle artan maliyetleri kompanse etmek istedikleri anlamına geliyor olabilir. Bir diğer alternatif ise Apple’ın müşterileri, daha fazla satmak istediği modellere yönlendirmek için belli bir fiyat aralığına çıkmaya zorlaması.

Apple diğer modellerindeki fiyatlarda bir değişikliğe gitmemiş gibi gözüküyor. Sizce firmanın yaptığı bu fiyat değişikliğinin altındaki neden ne olabilir?