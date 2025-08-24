Apple'ın katlanabilir telefon sektörüne gireceği ilk katlanabilir iPhone ile ilgili bugün birtakım yeni detaylar ortaya çıktı.

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone ile ilgili Bloomberg’den Mark Gurman yeni bilgiler paylaştı. İddiaya göre katlanabilir iPhone kitap gibi açılarak büyük bir iç ekran sunacak ve toplam dört kamera ile donatılacak.

Ön ekran, iç ekran ve arka taraf için toplam dört kamera yer alacak. Ayrıca Face ID yerine Touch ID kullanılacak ve biyometrik doğrulama sensörü cihazın yan tuşuna entegre edilecek. Bunun yanı sıra ilk sürümü iPhone 16e'de kullanılan C1'in yeni sürümü C2 modem ise süper hızlı bağlantı imkânı sunacak.

Apple neden Face ID kullanmayacak?

İddialardaki en dikkat çekici gelişme telefonda Face ID olmaması. Apple'ın ince tasarım gereklilikleri nedeniyle Face ID yerine Touch ID kullanacağı söylenirken, Gurman’a göre katlanabilir iPhone kapalıyken sadece 9.5 mm kalınlığında olacak, böylece her yarısı 5 mm’den ince olacak. Bu da şimdiye kadar üretilen en ince iPhone anlamına geliyor.

Apple’ın ilk katlanabilir cihazı sadece siyah ve beyaz renk seçenekleriyle gelecek ve tedarikçiler üretime önümüzdeki yılın başında başlayacak. Asıl merak konusu ise fiyat etiketi tarafında zira yüksek segment Android katlanabilir telefonlar 1.800 dolar civarında. Apple’ın rekabetçi olabilmek için bu fiyatlara yakın bir fiyat sunması gerekiyor.

Peki sizce Apple katlanabilir telefon sektöründe de başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.