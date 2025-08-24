iOS 26'nın en yeni beta sürümünde tespit edildiği üzere iPhone 16 serisi telefonlarda üçüncü parti Qi2 uyumlu şarj cihazlarında 25W kablosuz şarj hızı elde edilebiliyor.

Apple’ın yeni iOS 26 güncellemesi, iPhone 16 serisi kullanıcılarının daha hızlı kablosuz şarj imkânına ulaşmasını sağlayacak. Şu an için yalnızca Apple’ın kendi MagSafe cihazlarıyla elde edilebilen 25W kablosuz şarj hızı, iOS 26’nın yayınlanmasıyla birlikte üçüncü parti Qi2 uyumlu şarj cihazlarında da kullanılabilecek.

Apple’ın açıklamalarına göre bu yeni hızla birlikte iPhone 16 veya 16 Pro modelleri yalnızca 30 dakikada %50 seviyesine ulaşabilecek. Hatta bu konuda ilk hamleyi yapan aksesuar üreticisi Belkin, güncelleme sonrası 25W hızını destekleyecek üç yeni şarj cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

iPhone 17’de hızlı şarj daha da artabilir

iOS 26 ile gelen bu iyileştirme, aslında Apple’ın bir sonraki iPhone serisine dair de ipuçları veriyor. Sızan bilgilere göre iPhone 17 modelleri, yeni Qi2.2 standardını destekleyerek yine 25W kablosuz şarj hızına sahip olacak ancak iddialar, MagSafe teknolojisinin 50W seviyesine çıkabileceğini gösteriyor.

Apple, yeni iPhone 17 serisini önümüzdeki ay tanıtacak ve en güçlü ihtimale göre lansman 9 Eylül’de yapılacak. Eğer söylentiler doğruysa hem iOS 26 güncellemesi hem de yeni iPhone serisi, kablosuz şarj deneyiminde büyük bir sıçramayı beraberinde getirecek gibi görünüyor.