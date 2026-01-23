Tüm iPhone Kullanıcılarının Bu Ayarı Kontrol Etmesi Gerekiyor (Başıma Gelmez Demeyin)

Ortaya çıkan yeni bir soruna göre birçok iPhone kullanıcısının alarmı sessiz çalmaya başladı. Peki bu sorunun çözümü ne?

iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren can sıkıcı bir sorun ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, telefonları sessizde olmasa bile alarmın hiç ses çıkarmadan çaldığını fark etti.

Teknoloji sitesi 9to5Mac’e göre problem, iPhone ayarlarında fark edilmeden yapılan bir değişiklikten kaynaklanıyor. Bazı kullanıcıların alarm sesi, bilinmeyen bir nedenle “Yok (None)” seçeneğine geçmiş durumda. Bu da alarmın teknik olarak çalmasına rağmen tamamen sessiz kalmasına yol açıyor.

iPhone kullanıcılarının alarmları sessiz çalıyor

Üstelik sorun sadece bununla sınırlı değil. Alarm sesi seviyesi, Ayarlar > Ses ve Dokunuş menüsündeki zil sesi kaydırıcısına bağlı. Eğer “Düğmelerle Değiştir” seçeneği açıksa, yan ses tuşlarına basmak alarm sesini de düşürebiliyor. Uzmanlar, alarmın her zaman duyulabilir seviyede kalması için bu seçeneğin kapatılmasını öneriyor.

Bir diğer önemli detay ise Face ID’nin “Dikkat Farkındalığı” özelliği. Bu özellik açıkken iPhone, kullanıcı ekrana baktığını algıladığında alarm sesini otomatik olarak kısabiliyor. Çözüm için Ayarlar > Face ID ve Parola > Dikkat Farkındalığı Özellikleri yolunu izleyerek bu seçeneği kapatmak mümkün.

Özetle çoğu kullanıcının başına böyle bir sorun gelmemiş olabilir ama gelmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden bu ayarlara göz atmanızda fayda var.