Apple’ın daha büyük ekranlı bir iMac modeli üzerinde çalıştığı, 32 inç mini LED ekranlı üst düzey bir modelin gündemde olduğu aktarıldı.

Apple, 21.5 ve 27 inçlik iMac modellerini tek bir 24 inçlik modelle değiştirdiğinden beri, daha büyük ekranlı bir iMac’in gelip gelmeyeceği teknoloji dünyasında merak konusu oldu. Şirket, 27 inç iMac üretimini durdurduğunu açıklasa da daha büyük ekranlı bir model ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Son sızdırılan haberler de bu ihtimali güçlendirir nitelikte.

Kasım 2023’te, Apple, M3 işlemcili iMac’in tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, yeni bir 27 inçlik iMac modeli çıkarmayı planlamadığını duyurdu. Şirket, 24 inçlik iMac’in, 21.5 ve 27 inç modelleri arasında ideal bir denge sunduğunu belirtse de bu açıklamalar yalnızca 27 inç ekran boyutunu kapsıyordu. Apple, daha büyük ekranlı farklı bir iMac modeli ihtimalini tamamen reddetmiş değil. İşte konuya dair dikkat çeken detaylar!

Apple’dan 32 inç iMac sürprizi mi geliyor?

Apple’a yakın kaynaklar, şirketin profesyonel kullanıcılara yönelik daha büyük ekranlı bir iMac üzerinde çalışmalar yürüttüğünü öne sürüyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple’ın gelecekte daha büyük ekranlı bir iMac modeli sunabileceğini ifade etti. Analist Ming-Chi Kuo ise, Apple’ın 2025 yılında 32 inç mini LED ekrana sahip üst düzey bir iMac çıkarmayı planladığını, ancak bu modelin ileri bir tarihe ertelenmiş olabileceğini aktardı.

Apple’ın daha büyük ekranlı bir iMac modeli çıkarıp çıkarmayacağı şimdilik net değil. Ancak, şirketin açıklamaları ve analistlerin değerlendirmeleri, 27 inçten farklı bir boyutta yeni bir modelin gündemde olabileceğini ortaya koydu. Böyle bir modelin satışa çıkması durumunda, en erken gelecek yıl duyurulabileceği aktarıldı.