Apple, Haritalar uygulamasında arama reklamlarıyla gelir elde etmeyi değerlendirdiği ortaya çıktı. İşletmelerin üst sıralarda görünmesi hedefleniyor.

Apple, Haritalar uygulamasında arama reklamları üzerinden gelir elde etmeyi gündemine aldı. Şirket, daha önce Haberler ve Hisse Senetleri uygulamalarında benzer bir reklam modeli kullanmıştı. Şimdi ise Haritalar uygulamasında aynı yöntemi hayata geçirmeyi planlıyor.

Apple'ın Haritalar uygulamasında arama reklamları üzerinden gelir elde etmeyi planladığı ortaya çıktı. Planlanan bu değişiklik ile birlikte işletmeler arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alma fırsatı bulacak.

Apple'ın yeni planı ne olacak?

Apple’ın Haritalar üzerinden reklam gösterimi fikri yeni değil. Şirket, birkaç yıl önce işletmelerin ödeme yaparak arama sonuçlarında öne çıkabileceği bir sistem üzerinde çalışmıştı. Bunun ile Google Haritalar’dakine benzer şekilde, restoran ve mağaza gibi işletmelerin harita sonuçlarında üst sıralarda görünmesini sağlayacaktı.

Yakın zamanda yapılan bir toplantıda, Apple’ın Haritalar üzerinden arama reklamları fikrini yeniden değerlendirdiği ortaya çıktı. Toplantıda özellikle bu reklam modeliyle gelir elde etme konusu gündeme geldiği paylaşıldı. Aynı zamanda belirli konumların harita üzerinde daha dikkat çekici şekilde gösterilmesi fikri de tartışıldı. Apple Haritalar’da arama reklamlarının ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Şirketin bu konuda henüz teknik geliştirmelere başlamadığı biliniyor. Apple, bu sistemi gelecekte nasıl hayata geçireceğine dair planlamalarını sürdürüyor.