Apple, koronavirüs tüm Çin'i etkilemeye başlayınca yatırımcılara hedeflenen gelire ulaşılamayacağını açıklamıştı. Yeni ortaya çıkan iddialara göre Apple'ın koronavirüsle mücadelesi yıl sonuna kadar sürecek ve şirket, 5G'li iPhone'ların çıkış tarihini ertelemek zorunda kalacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 milyar insan karantina altında yaşamına devam ederken şirketler de pandemiden ciddi şekilde etkileniyor. Şirketlerin bir kısmı salgın nedeniyle fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kalırken, bir kısmı da çalışmaya devam etmeyi tercih etmesine rağmen tedarik konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Kaliforniya merkezli Apple da koronavirüs salgınından etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Apple, koronavirüs salgını Çin’i etkisi altında aldığında yatırımcıları ile yaptığı toplantıda 2020’nin ikinci çeyreğinde gelirlerinin düşebileceğini açıklamıştı. Şimdi ortaya çıkan bilgiler, Apple’ın eylül ayında tanıtması gereken 5G destekli iPhone’ların 2021 yılına ertelenebileceğini gösteriyor.

Apple, 5G akıllı telefon rekabetinde iki önemli rakibi Samsung ve Huawei’nin 1-1,5 yıl gerisine düşmüş durumda. Samsung ve Huawei, geçtiğimiz yılın başında ilk 5G'li telefonlarını duyurmuş olmalarına rağmen Apple'dan 5G ile ilgili herhangi bir hamle göremedik.

Normal şartlarda yeni iPhone’ların geliştirilmesi sırasında ABD’deki Apple mühendisleri çeşitli testleri yapmak için Çin’deki Apple tedarikçilerini ziyaret ediyor ve üretim bandının kurulmasını sağlıyorlardı ancak Çin’de aylardır devam eden koronavirüs salgını, bu çalışmanın yapılmasını engelliyor.

Aslında Apple, 2020’nin ilk ayları için tedarikçilerinden dört farklı iPhone modelinin 100 milyon adet üretimi için hazırlık yapmalarını istemişti. Hatta mayıs başında ilk 5G iPhone prototiplerinin ortaya çıkmış olması gerekiyordu. Ancak pandemi nedeniyle Apple’ın planları ertelenmek zorunda kalabilir.

Apple'ın parça tedarikçilerine yeni iPhone'ların üretim tarihleri ile ilgili bir değişiklik planı henüz iletilmedi. Ayrıca ertelemenin aksine Apple’ın kaybedilen zamanı telafi etmek istediği de gelen bilgiler arasında. Ancak Apple’a yakın bazı kaynaklar, standart modellerin aksine 5G iPhone’ların tanıtımının ertelenmesine kesin gözü ile bakıyorlar.

Apple, tedarik zincirindeki sorunları çözüp üretim bantlarının kurulması konusundaki sorunları aşsa dahi, dünya çapında iPhone satışlarının yarısına ev sahipliği yapan ABD ve Avrupa'da salgının devam etmesi, şirketin geri adım atmasına neden olabilir. Salgının devam ettiği bölgelerde akıllı telefon satışları şimdiden ciddi anlamda düştü. Apple, telefon satışlarının dibi gördüğü bir dönemde ilk 5G'li modellerini tanıtmak istemeyebilir.

5G iPhone’ların tanıtımlarının önümüzdeki eylül ayında yapılması bekleniyordu. Ancak bu durumda lansmanın birkaç ay ertelenebileceği söyleniyor. En kötü senaryo ise 5G iPhone’ların lansmanının 2021 yılına bırakılması.

Araştırma şirketi IDC’nin analisti Joey Yen, Apple gibi büyük bir teknoloji şirketinin yeni ürünlerle ilgili planları ertelemesinin tedarik zincirinin programını karşılayıp karşılamamasından daha büyük sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Yen, akıllı telefonlara olan talebin zayıflamasının sanılandan çok daha büyük bir ekonominin zarar görmesine neden olacağını söylüyor.

Apple, şu ana kadar 5G'li iPhone'lardan resmi olarak hiç söz etmediğinden erteleme haberinin doğrudan Apple tarafından gelmesi beklenmiyor. Ancak şirketin tedarikçilerine göndereceği erteleme notu, kısa süre içinde basına yansıyacaktır.