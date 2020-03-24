Apple Park Hayalet Şehre Döndü (Video)

Teknoloji sektörü denince akla gelen ilk isimlerden olan Apple, geçtiğimiz aylar içerisinde yoğun çalışma gerektiren durumlarla karşı karşıya kaldı. Dünya genelindeki mağazalarını kapatan ve çalışanlarını evden çalışmaya teşvik eden şirketin genel merkezi, büyük bir sessizliğe gömüldü.

2019 yılının son ayında Çin'in Vuhan kentinde baş gösteren yeni bir tür koronavirüs, kısa sürede ve kolay bir şekilde bulaşabilmesiyle vaka ve ölüm sayısında dünya genelinde ani artışlar meydana getirdi. Halkını bu virüsten korumak isteyen otoriteler ise sokağa çıkma yasağı gibi bir dizi önlemleri almak mecburiyetinde kaldı.

Üst düzey devlet yetkililerin yanında birçok kurumsal şirket de kendi çalışanlarını düşündü ve bu doğrultuda çalışma durumu buna elverişli olan kişiler için evden çalışmayı şart koştu. Bu şirketler arasında olan Silikon Vadisi devi Apple'ın Cupertino, California, ABD'de yer alan Genel Merkezi Apple Park, tam sessizliğe gömüldü.

Apple Park âdeta bir hayalet şehre döndü.

Drone pilotu Duncan Sinfield tarafından çekilen ve YouTube'da yayınlanan görüntüler, otoriteler tarafından yapılan evde kalın ve Apple tarafından evden çalışmaya teşvikin etkilerini gözler önüne serdi. Sadece yüksek derecede öneme sahip ve işini ancak fiziksel bir şekilde yapabilecek olan çalışanlar ile beraber devasa Apple Park kampüsü, terk edilmişten farksız görünüyor.

2019 yılının Mayıs ayında Apple Park'ın resmi açılış töreninde dikkatleri üzerine çeken ve Jony Ive (Apple, Tasarım Şefi) tarafından tasarlanan gökkuşağı sahne de drone ile çekilen videoda açıkça gözüküyor.

An itibarıyla evlerinden işlerine devam eden Apple çalışanlarının ne kadar süreyle çalışmalarını evden sürdüreceğine dair ise ne yazık ki henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Apple Park'ta çalışmaya devam edenler kimler?

Videoda da görüldüğü üzere birkaç çalışan hâlâ Apple Park içerisinde bulunuyor ve çalışmalarına burada devam ediyor. Bu kişilerin veri tabanı yöneticileri ve bilişim teknolojileri personelleri gibi kritik öneme sahip çalışanlar olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda Apple Park'ın içerisinde yer aldığı California eyalet otoritelerinin evde kal emri, bilişim teknolojileri personellerini ve veri tabanı yöneticilerini bu emirden muaf tutuyor.