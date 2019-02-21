Apple, "Dünyanın En Yenilikçi Firmaları" Listesinde 17. Oldu

Apple, son 2 yılda ciddi bir düşüş yaşıyor. Şimdi de uzun süredir en tepeye oynadığı, "Dünyanın En Yenilikçi Firmaları" listesinde 17. sıraya geriledi.

Apple, ekonomik olarak tarihinde hiç olmadığı kadar zorlu günler geçiriyor. Şirketin hisseleri, satışları ve tüm dünya genelindeki prestiji hızla düşerken, belki de tüm bu sürecin neden gerçekleştiğini gösterir nitelikte bir bilgi var elimizde.

Her yıl Fast Company tarafından geleneksel olarak yayınlanan Dünyanın En Yenilikçi Firmaları listesinde uzunca süredir 1. sırada yer alan Apple, bu sene tam 16 sıra geriliyerek 17. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasına ise Çinli teknoloji firması Meituan Dianping yerleşti.

Geçtiğimiz yıl iPhone X, Apple Watch Series 3 ve ARkit gibi ürünleriyle 2017 yılındaki inovasyonları ile zirveye yerleşen Apple, böylece büyük çküşünü devam ettirmiş oldu. Tüm bu olumsuzlukların yanında, Apple tüketici elektroniği kategorisindeki liderliğini korumayı başlardı.

Dünyanın En Yenilikçi Firmaları

1 - Meituan Dianping

2 - Grab

3 - NBA

4 - The Walt Disney Company

5 - Apeel Sciences

6 - Sweetgreen

7 - Stitch Fix

8 - Square

9 - Oatly

10 - Twitch

11 - Target

12 - Shopify

13 - AnchorFree

14 - Peloton

15 - Alibaba Group

16 - Truepic

17 - Apple

18 - Unity Technologies

19 - Domino's

20 - Plaid

50 şirketlik listenin tamamına ulaşmak isterseniz buraya tıklayarak Fast Company'nin listesine göz atabilirsiniz.