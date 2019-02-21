Apple, "Dünyanın En Yenilikçi Firmaları" Listesinde 17. Oldu

Apple, ekonomik olarak tarihinde hiç olmadığı kadar zorlu günler geçiriyor. Şirketin hisseleri, satışları ve tüm dünya genelindeki prestiji hızla düşerken, belki de tüm bu sürecin neden gerçekleştiğini gösterir nitelikte bir bilgi var elimizde.
Her yıl Fast Company tarafından geleneksel olarak yayınlanan Dünyanın En Yenilikçi Firmaları listesinde uzunca süredir 1. sırada yer alan Apple, bu sene tam 16 sıra geriliyerek 17. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasına ise Çinli teknoloji firması Meituan Dianping yerleşti.
Geçtiğimiz yıl iPhone X, Apple Watch Series 3 ve ARkit gibi ürünleriyle 2017 yılındaki inovasyonları ile zirveye yerleşen Apple, böylece büyük çküşünü devam ettirmiş oldu. Tüm bu olumsuzlukların yanında, Apple tüketici elektroniği kategorisindeki liderliğini korumayı başlardı.
Dünyanın En Yenilikçi Firmaları
1 - Meituan Dianping
2 - Grab
3 - NBA
4 - The Walt Disney Company
5 - Apeel Sciences
6 - Sweetgreen
7 - Stitch Fix
8 - Square
9 - Oatly
10 - Twitch
11 - Target
12 - Shopify
13 - AnchorFree
14 - Peloton
15 - Alibaba Group
16 - Truepic
17 - Apple
18 - Unity Technologies
19 - Domino's
20 - Plaid
50 şirketlik listenin tamamına ulaşmak isterseniz buraya tıklayarak Fast Company'nin listesine göz atabilirsiniz.