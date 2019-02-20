Apple'dan Dev Adım: iOS ve macOS Uygulamaları Birleşecek

Apple, 2021 yılına kadar geliştiricileri iOS ve macOS için ayrı ayrı uygulama geliştirme derdinden kurtarmayı planlıyor.

Apple'ın iOS ve macOS uygulamalarını tek bir çatı altında toplama projesi bir süredir konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen WWDC'de Marzipan adlı projesiyle bu amaç doğrultusunda çalışmalar yaptığını belirten Apple; Ev, Haberler, Borsa ve Sesli Notlar uygulamalarını bu projeyle macOS Mojave 10.14'e getirmişti. Şimdiyse Apple, 2021 yılına kadar tüm uygulamaların iOS ve macOS'te ortak çalışabilecek şekilde geliştirilmesini sağlayacak.

Geliştiricilerin iOS ve macOS için ayrı ayrı uygulama geliştirme gerekliliğini ortadan kaldıracak bu yenilik, Mac App Store'da yer alan uygulamaların sayısını ciddi oranda artıracak. Bloomberg raporlarına göre Apple'ın WWDC 2019'da tanıtacağı bir SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) ile geliştiricilerin iPad uygulamalarını Mac'e taşımalarına olanak sağlayacağı söyleniyor. 2020 yılında yapılacak bir başka yenilik ile de iPhone uygulamaları için aynı durum geçerli olacak.

Daha önce Microsoft'un da tüm platformlarda tek uygulama anlayışını hayata geçirmeye çalıştığını görmüştük ancak daha sonra Microsoft, Windows Phone projesini tamamen iptal ettiği için bu proje de rafa kalktı. Apple'ın gelecek iOS ve macOS uygulamaları için ne planladığını WWDC 2019'da öğreniyor olacağız.