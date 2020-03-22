Apple, ABD ve Avrupa’ya Milyonlarca Maske Bağışlayacak

Apple CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD ve Avrupa’daki sağlık çalışanlarına milyonlarca maske bağışlayacağını duyurdu. Böylece Apple’ın koronavirüs savaşı için yaptığı yardımlara bir yenisi daha eklendi.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüs, kısa bir süre içerisinde Çin dışında birçok ülkeye yayıldı. Çin, salgının ortaya çıkışından 3 ay sonra yavaş yavaş düzelmeye başlasa da geçtiğimiz haftalarda Avrupa’yı etkisi altına alan virüs, yeni merkezi olarak da burayı seçti.

Şu anda Koronavirüse karşı resmen savaş durumunda olan birçok ülke, sağlık çalışanlarının maske ve eldiven gibi basit ekipmanlarını temin etmekte bile güçlük çekiyor. İşte bu nedenle dünya çapında birçok şirket, bir veya birkaç ülkeye belli malzemelerin tedariki konusunda yardım ediyor.

Apple, ABD ve Avrupa’ya maske bağışlayacak:

Ülkelerin koronavirüsü aşmalarına yardım etmek için bağışta bulunan bir şirket de Apple oldu. Apple CEO’su Tim Cook, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şirketin Avrupa ve ABD’deki sağlık çalışanlarına milyonlarca maske yardımında bulunacağını açıkladı.

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin Avrupa ve ABD’ye yapacağı maske yardımının kaç maskeden oluşacağını net olarak belirtmemiş olsa da daha önce bu konuda bir yerden ipucu almıştık. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni yaptığı bir açıklamada Apple’ın ABD’ye 2 milyon N95 tipi maske bağışladığını söylemişti.

Apple, tüm bu yardımlarının yanı sıra daha farklı alanlarda da yardımda bulunduğunu açıklamıştı. Apple CEO’su, daha önceki paylaşımlarında şirketin 15 milyon dolar bağış yaptığını açıklamıştı. Bununla birlikte Apple, Apple Card kullanıcılarının mart ayı ödemelerini faizsiz ertelemişti.

Elbette dünyada koronavirüsle karşı savaşa destek veren tek şirket Apple değil. Alibaba kurucusu Jack Ma, birçok Asya ülkesine maske, test kitleri, koruyucu kıyafetler ve yüz koruyucuları bağışlamıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Razer, koronavirüsle savaşa yardım etmek için maske üretip bağışlayacağını açıklamıştı.