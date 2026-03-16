MacBook Neo'ya Windows 11 Kuruldu: iPhone 16 Pro İşlemcisinin Sınırları Zorlanıyor...

Apple'ın geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü yeni uygun fiyatlı MacBook Neo'ya Windows 11 kuruldu.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te kullanılan A18 Pro çipi, teorik olarak Windows çalıştırabilecek kadar güçlü çıktı ancak geliştiricilere göre bu deneyim pek de sorunsuz sayılmaz.

Sanallaştırma yazılımı geliştiren Parallels ekibi, aynı çipin kullanıldığı uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar MacBook Neo üzerinde Windows 11’i çalıştırmayı başardı. İlk testlere göre Windows sanal makinesi sorunsuz kuruluyor ve temel kullanımda stabil çalışıyor ancak performans konusunda bazı önemli sınırlamalar var.

Fan olmaması ısınmaya yol açıyor

MacBook Neo’nun en büyük dezavantajı fansız (pasif) soğutma sistemi kullanması. Alüminyum kasa ısıyı dağıtsa da uzun süreli yoğun işlem gücü gerektiren görevlerde A18 Pro çipi hızını düşürmek zorunda kalıyor.

Bu durum özellikle ağır CPU işlemleri, grafik odaklı uygulamalar ve uzun süreli Windows kullanımı sırasında performansın düşmesine neden olabiliyor.

Parallels geliştiricileri, Windows üzerinde ağır işler yapılacaksa daha fazla RAM bulunan bir cihazın tercih edilmesini öneriyor.