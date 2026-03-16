iPhone, iPad, iMac… Apple Neden Ürünlerinin Başına "i" Takısını Ekliyor?

Apple'ın tarihine baktığımızda ana akıma hitap eden ürünlerinin neredeyse tamamında "i" takısı yer alıyor. Peki bu takının nereden geldiğini biliyor muydunuz?

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknoloji devlerinden Apple'ın ürünlerine baktığımızda hemen hemen hepimizin dikkatini çeken ortak bir detay var. İsimlerin başındaki o meşhur "i" harfi. iPhone, iPad, iMac ve geçmişin efsanesi iPod derken bu küçük harf, markanın âdeta kimliği hâline gelmiş durumda. Peki ama neden?

Çoğumuz bu harfin sadece "internet" anlamına geldiğini düşünsek de aslında işin arka planında Steve Jobs'un vizyonunu yansıtan çok daha derin ve ilginç bir hikâye yatıyor.

Her şey 1998 yılında bir bilgisayarla başladı

Hikâyenin en başına, yani 1998 yılına gitmemiz gerekiyor. O dönemde Apple zor günler geçiriyordu ve şirketi ipten alacak yenilikçi bir ürüne ihtiyaç vardı. Steve Jobs, şirkete geri döndükten sonra tanıttığı o renkli ve şeffaf kasalı bilgisayarla oyunun kurallarını değiştirdi. Bu bilgisayarın adı iMac olarak belirlenmişti.

O dönemde kişisel bilgisayarların en büyük vaadi, insanları hızla yaygınlaşan internet dünyasına bağlamaktı. Jobs ve ekibi, bu yeni cihazın internete bağlanma kolaylığını vurgulamak için başına küçük bir "i" harfi eklemeye karar verdi. Böylece "internet" ve "Macintosh" kelimeleri birleşerek teknoloji dünyasının efsanevi iMac ismini oluşturdu.

Sadece internet değil, çok daha fazlası

İnternet bağlantısı bu isimlendirmenin çıkış noktası olsa da Steve Jobs için bu harfin anlamı tek bir kelimeyle sınırlı değildi. iMac'in tanıtım lansmanında Jobs, dev ekrana yansıttığı kelimelerle bu küçük harfin markanın felsefesini nasıl yansıttığını anlattı. Bu kelimeler İngilizce olarak internet, birey anlamına gelen individual, eğitmek anlamına gelen instruct, bilgilendirmek anlamına gelen inform ve ilham vermek anlamına gelen inspire sözcükleriydi.

Yani bu cihaz sadece sizi ağa bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireyselliğinizi ön plana çıkarıyor, size bilgi veriyor ve yaratıcılığınıza ilham oluyordu. Bu geniş vizyon, o tek harfin içine sığdırılmış koca bir şirket felsefesi hâline geldi.

Bir harfin marka kimliğine dönüşümü

iMac ile yakalanan devasa başarının ardından Apple, bu formülü yeni ürünlerine de taşımaya başladı. İnternet bağlantısı olmasa bile bu harf artık Apple'ın yenilikçi, kullanıcı dostu ve ilham verici ürünlerinin bir damgası hâline gelmişti. Müzik dinleme alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren iPod, bu akımın ikinci büyük temsilcisi oldu. Ardından cep telefonu dünyasını yeniden icat eden iPhone ve tablet bilgisayar pazarını domine eden iPad geldi.

Tüketiciler artık baş harfi "i" olan bir cihaz gördüklerinde, bunun Apple ekosistemine ait kaliteli ve yenilikçi bir teknoloji olduğunu anında biliyorlardı. Bu harf, dünyanın en başarılı SEO ve pazarlama stratejilerinden biri olarak akıllara kazındı.

Peki ya yeni ürünler neden farklı isimlendiriliyor?

Günümüzde ise Apple'ın bu meşhur takıyı yavaş yavaş terk ettiğini fark etmişsinizdir. Apple Watch, Apple TV, AirPods veya Apple Vision Pro gibi yeni nesil ürünlerde artık bu küçük harfi göremiyoruz. Bunun en büyük sebebi, "i" takısının hukuki olarak başka şirketler tarafından çoktan tescillenmiş olması ve marka hakları konusunda yaşanan yasal sıkıntılardı. Örneğin Apple Watch'un aslında "iWatch" olması planlanıyordu ancak isim hakkı başka bir firmada olduğu için bu gerçekleşmedi.

Ayrıca internet artık her cihazın standart bir özelliği haline geldiği için bu vurguyu yapmaya gerek kalmamıştı. Apple, isim karmaşalarından kurtulmak ve markasını daha doğrudan vurgulamak adına kendi adını ürünlerin başına koyma stratejisine geçiş yaptı. Yine de o küçük "i" harfi, teknoloji tarihinin en ikonik simgelerinden biri olarak ceplerimizde ve masalarımızda yaşamaya devam ediyor.