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Apple’ın Çok Beklenen Akıllı Ev Ekranı Çok Yakında Gelebilir! Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?

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Apple’ın uzun süredir beklenen akıllı ev ekranıyla ilgili bilgiler geldi. Çıkış tarihi ve nasıl özelliklerle geleceği detaylandırıldı.

Apple’ın Çok Beklenen Akıllı Ev Ekranı Çok Yakında Gelebilir! Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, ilerleyen dönemde akıllı ev teknolojilerine olan odağını iyice artırmayı ve bu kapsamda yepyeni ürünleri bizlerle buluşturmayı planlıyor. Firmanın akıllı bir ev ekranı duyuracağı da uzun bir süredir söylentiler arasındaydı. Şimdi ise bu cihazdan bilgiler geldi.

En güvenilir Apple kaynağı olarak nitelendirebileceğimiz Bloomberg Editörü Mark Gurman, Apple’ın yeni akıllı ev ekranının çıkış tarihi ve nasıl özelliklerle geleceği hakkında bilgiler paylaştı.

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Apple’ın Çok Beklenen Akıllı Ev Ekranı Çok Yakında Gelebilir! Nasıl Özelliklere Sahip Olacak?
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Ekimde tanıtılabilir

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Gurman’ın aktardığı bilgilere göre cihaz, şu anda şirketin iç test aşamasına girmiş durumda ve çalışanların evlerinde kapsamlı bir şekilde test ediliyor. Bu kapsamda da cihazın ekim ayında tanıtılma ihtimalinin bulunduğu ifade edilmiş.

Akıllı ev ekranı; evdeki aksesuarları kontrol etmek, aile bireyleriyle iletişim kurmak, medyaya erişmek ve Apple servislerini kullanmak için merkezi bir arayüz görevi görecek. Cihaz, Apple CEO'su John Ternus döneminde tanıtılan ilk büyük yeni ürün kategorilerinden biri olma özelliğini taşıyor. Apple’ın hedefi, iPhone’u mobil hayatın merkezinde tutarken; bu ekran, Apple TV ve HomePod üçlüsüyle evde güçlü bir merkez oluşturmak.

Cihazın iki farklı versiyon halinde sunulacağı iddialar arasında. macOS Tahoe 26.7 kodlarında ortaya çıkan "J490" model kodunun masaüstü veya tezgah üstü kullanım için standlı bir tasarıma sahip olduğu, "J491" model kodunun ise duvara monte edilmek üzere geliştirildiği aktarılıyor. Her iki modelin de kare formunda kompakt bir ekrana sahip olacağı bildirilmiş.

Apple bu cihaz için iOS, tvOS ve watchOS öğelerinden esinlenen, Siri AI odaklı özel bir işletim sistemi de geliştirdi. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda bile özelleştirilebilir saat tasarımları, widget'lar ve ana ekran görünür kalacak. Kullanıcılar Siri AI sayesinde diğer Apple cihazlarındaki verileri arayabilecek, paylaşılan müzikleri/podcast'leri getirebilecek, fotoğrafları bulabilecek ve uygulamalar içinde komutlar çalıştırabilecek.

Cihaz üzerinde yer alacak kameranın görüntülü aramaları destekleyeceği ve ev halkını bireysel olarak tanıyacağı da aktarılıyor. Sistem karşısındaki kişiyi teşhis ettiğinde; o kişiye özel takvim randevularını, notları, tercih edilen medyaları ve haberleri ekrana getirebilecek. Ancak kameranın bu kişiselleştirilmiş tanımayı yaparken Face ID'deki derinlik algılama sensörlerini kullanmadığı ifade ediliyor. Akıllı ev kontrolleri, interkom iletişimi, müzik ve video oynatma gibi temel işlevlerin yanında Takvim, Notlar ve Anımsatıcılar uygulamaları da cihazda aktif olacak. Son olarak, cihazın ilk kurulumu ve bazı bağlantılı özelliklerin çalışabilmesi için bir iPhone’a ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

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