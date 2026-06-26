Yeni bir iddiaya göre Apple, Samsung Galaxy Ring’e rakip olacak “iRing” isimli akıllı yüzük geliştiriyor.

Son yıllarda giyilebilir teknoloji alanındaki ürünlerin sayısının iyice arttığını görmüştük. Akıllı yüzükler de bunlardan biriydi. Özellikle Samsung’un Galaxy Ring modeli gibi ürünler öne çıkmayı başarıyordu. Şimdi gelen bilgiler ise yakında Samsung’un en büyük rakibi Apple’dan da böyle bir adım görebileceğimizi gösterdi.

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Doğru çıkan sızıntılarıyla bilinen Kosutami isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre Apple, yakında bir akıllı yüzük ile karşımıza çıkabilir. Üstelik yaptığı paylaşımda cihazın ismi hakkında da detaylar paylaşmış.

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iRing ismiyle gelebilir

İddiaya göre yüzük, Apple’ın ikonik “i” harfi ile başlayarak “iRing” ismiyle gelebilir. Paylaşımda ürünün şu anda geliştirilme aşamasında olduğu ve direkt olarak Samsung Galaxy Ring, Oura Ring gibi sektörün öne çıkan akıllı yüzüklerine rakip olacak şekilde geleceği de bildirilmiş.

Maalesef Apple’ın akıllı yüzüğü hakkındaki tüm detaylar bu kadar. Ne zaman geleceği, nasıl özellikler sunacağı ve diğer konular hakkında hiçbir bilgi yok. Akıllı yüzükler genellikle sağlık odaklı ürünler olarak karşımıza çıkıyor. iRing de böyle olacaktır. Apple’ın Apple Watch örneğiyle giyilebilir teknoloji konusunda çok başarılı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yüzüğün rakiplerinin önüne geçip bu tarz bir ürünü popülerleştirme ihtimali olabilir.