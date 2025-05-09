Apple, Anneler Günü'ne özel bir reklam filmi yayımladı. Vision Pro'nun uzamsal video özelliğini temel alan bu duygusal video, bir anneye verilen güzel bir hediyeyi içeriyor.

Yılın en özel günlerinden biri olan, Anneler Günü resmen geldi çattı. Özel günlerde yayımladığı güzel reklamlarla bilinen Apple da bu pazar günü kutlanacak Anneler Günü’nü es geçmedi. Teknoloji devi, anneler için bir reklam filmi yayımladı.

Apple’ın Anneler Günü’ne özel yayımladığı yeni duygusal reklam filmi, Vision Pro’yu temeline alıyor ve “Anneye Bir Hediye” başlığıyla geliyor. Yaklaşık 5 dakikalık içinizi ısıtacak bu reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

Apple’ın yayımladığı Vision Pro temalı Anneler Günü’ne özel reklam filmi:

Reklama baktığımızda iki ebeveyni ve çocuklarını görüyoruz. Bu ebeveynler, iPhone’larda bulunan ve Vision Pro’ya özel 3 boyutlu videolar çekmeyi sağlayan uzamsal video özelliğini kullanarak bebeklerinin 1 yıl boyunca görüntülerini alıyorlar.

Sonrasında ise baba, anneye Anneler Günü sürpriz yaparak bu uzamsal videoları ona Vision Pro’yu kullanarak izletiyor. Özelliğin gerçekten videoların içinde gibi hissettirmesi nedeniyle de bebeğin ilk yaşını âdeta birlikte yaşıyor. Anılarımızı “o andaymış gibi yaşamanın” en iyi örneği diyebiliriz. Sonuçta da tahmin edebileceğiniz gibi duygusal görüntüler ortaya çıkıyor.

Yeni nesil iPhone’larda yer alan uzamsal video özelliği öyle çok kullanılan bir işlev değil. Özellikle de Vision Pro sahiplerini ilgilendirdiği için çok fazla popüler olamadı. Ancak bu reklam filmi, özelliğin çok güzel amaçlar için kullanılabileceğinin bir göstergesi. Kim anılarını tıpkı yeniden oradaymış gibi yaşamak istemez ki?