Apple yöneticilerinden Eddy Cue, yaptığı açıklamada önümüzdeki 10 yıla iPhone'ların miladını dolduracağını düşündüğünü söyledi.

Apple Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google’a karşı açtığı tekel davasında ifade verirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cue, yapay zekâ teknolojilerinin hızla geliştiğini belirterek, iPhone'un önümüzdeki 10 yıl içinde kullanım ömrünün sonuna geleceğini düşündüğünü söyledi.

“Çılgınca gelebilir ama 10 yıl sonra bir iPhone’a ihtiyacınız kalmayabilir.” diyen Cue, yapay zekâyla entegre çalışan giyilebilir cihazların klasik akıllı telefonların yerini alacağını söyledi. Cue’ya göre sezgisel yapay zekâ özelliklerine sahip yeni nesil giyilebilir teknolojiler, gelecekte mobil deneyimin merkezine oturacak.

Apple, iPhone'un yerini alacak teknolojiyi araştırıyor

Elbette iPhone hâlâ Apple’ın ana gelir kaynağı konumunda ve şirket gelecekte iPhone'ların yerini alacak “bir sonraki büyük şey”i henüz bulabilmiş değil. Tamamen aynı kulvarda olmasa da Apple uzun süredir üzerinde çalıştığı otomobil projesini iptal etti ve ilk karma gerçeklik başlığı ise beklentileri karşılayamadı.

Sektör geneline baktığımızda da yapay zekâ destekli giyilebilir cihazlar henüz akıllı telefonların yerini almayı başarabilmiş değil ve yakın gelecekte de bu mümkün görünmüyor. Bu alanda pek çok şirket atılım yapsa da 10 yıl içerisinde neler olabileceğini tahmin etmek güç.

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