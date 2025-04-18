Apple Vision Pro'nun yeni nesline ait olduğu belirtilen bazı parça görselleri sızdırıldı. Ayrıca cihazın detayları ve ismi hakkında da bazı yeni iddialar var.

Apple, geçen yıl ilk kez hayatımıza soktuğu 3500 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro’yu yenilemeye hazırlanıyordu. Tahminler, 2. neslin bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tanıtılabileceği yönündeydi.

Şimdi ise Apple Vision Pro 2’nin parçalarına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler paylaşıldı. Ayrıca cihaz hakkında bazı detaylara da yer verildi.

Çok daha hafif olması beklenen Vision Pro 2’den gelen görseller:

Kosutami isimli X kullanıcısı bu görselleri paylaştı. Görsellerde Vision Pro 2’nin pil konektörlerine ve bağlantı kablolarına yer verildi. Görüntülerdeki parçaların, önceden çıkan söylentiler ile uyumlu olduğu görüldü.

Önceki sızıntılarda Apple’ın yeni gözlükte titanyumun stratejik kullanımını değiştirerek ilk nesle göre çok daha hafif olmasını sağlayacağı belirtilmişti. Modelin grafit koyu mavi bileşenler kullanacağı aktarılmıştı. İşte tam olarak o renk şeyine uygun bir görselle karşı karşıyayız.

Apple Vision Pro, 600-650 gram civarında ağırlığa sahip olması nedeniyle uzun süre kullanıma pek izin vermeyen bir cihazdı. İşte Apple, tahmin edilebilir bir şekilde yeni nesilde bunu değiştirmek ve gözlüğü çok daha hafif yapmayı planlıyor. Bunlar dışında gözlüğün yeni çip ve daha iyi sanal/artırılmış gerçeklik özellikleriyle gelmesinin beklendiğini ekleyelim.

“Pro” yerine “Air” ismi kullanılabileceği söyleniyor

Bir iddia ise yeni cihazın ismi hakkında. Öyle ki bir kaynağa göre Apple, yeni karma gerçeklik gözlüğünde Pro yerine Air ismini kullanabilir. Yani “Apple Vision Air” modeli görebiliriz. Şirket, bu ismi diğer ürünlerine daha uygun fiyatlı cihazlar için kullanıyordu. Bu da yeni nesil gözlüğün fiyatının düşebileceğinin bir sinyali olabilir. Ne de olsa Vision Pro’nun 3500 dolarlık fiyatı inanılmaz yüksekti. Tabii ki bu bir iddia. Neler olacağını görmek için beklememiz gerek.