Apple’dan Araba mı Geliyor? İşte Bildiğimiz Tüm Detaylar

ABD'li teknoloji devi Apple'ı genelde iPhone, iOS ve Mac bilgisayarları ile anıyor, çoğunlukla bu ekosistemlerdeki hizmetlerinden söz ediyoruz. Ancak yıllardır ortaya çıkan söylentiler gösteriyor ki Apple, otomotiv sektörüne de girmeye hazırlanıyor. Sizin için Apple'ın üzerinde çalıştığı araba ve ekosistemi hakkında tüm bilinenleri derledik.

Teknoloji odaklı bir dedikodunun kralına hazır mısınız? Yıllardır hayali kurulan Apple Car bu sefer gerçekten geliyor! Apple'ın arabasına dair özelliklerin gün geçtikçe daha çok belli olması, yıllardır ortaya atılan önemli iddiaları da doğruladı. Tahmin edeceğiniz üzere Apple Car olarak duyurulması beklenen söz konusu otomobilin aslında ciddi bir hikayesi var. Geçmişten günümüze incelememiz gereken, Project Titan ile başlayan süreç nihai sonucu olan Apple Car'a ulaşmak üzere.

Özete başlamadan önce sıcak bir kahve almanızı öneriyoruz, zira Apple'ın arabası hakkında yaşananlar adeta yılan hikayesine dönmüş durumda. Hatta Apple'un yaptığı çalışmalar için bir dizi çekilseydi, Netflix'de 2 sezonluk harika bir yapım olurdu. Apple arabası, özellikleri ve fiyatları konusunda tüm gelişmeler ve bilinenleri anlatıyoruz.

2014’de başlayan Apple araba projesi Project Titan’ı daha önce duymuş muydunuz? Sizi şöyle alalım:

2014 yılında Apple araba üretme fikrini kafaya takmış ekibi ile sözde Apple Car ya da iCar projesine nasıl başlayacaklarını düşünmeye başlamıştı. Almanya Berlin’de gizlice Apple Car projesine start veren ekip, daha sonradan ortaya çıkan bilgilere göre burada bir üst kurdu. Alman otomobil endüstrisinden çok ciddi transferler yapan “Project Titan” takımı, böylece çalışmalara başladı. Özellikle Alman hükümeti ile görüşerek 15 ila 20 kişilik bir ekip oluşturan Apple, olası tüm teknik engelleri aşmak istedi.

Project Titan’da esas amaç “sürücüsüz araç” yazılım ve tasarımı yapmaktı. Bu konuda Çinli Contemporary Amperex Technology (CATL) ile görüşmüş ve anlaşmışlar. Hatta Apple CATL’a nasıl bir gizlilik sözleşmesi imzalattıysa firma bu konuda hala açıklama yapmaktan köşe bucak kaçıyor.

Apple’ın arabasına dair bilinen özellikler:

Apple kesinlikle %100 otonom bir araba üretecek

iCar yazılım ve teknoloji olarak stabil ve minimal olacak

Tasarımda minimal bir dizayn tercih edilecek

Elektrikli aracın menzili piyasada bulunan en uzun menzil olacak

Apple’ın araba yazılımı birçok otonom araç firmasına satılabilecek

Piyasada Apple araçlarla alakalı dönen dedikodulardan ziyade alınan patentler ve görüşülen firmalar bağlamında özellikleri sizler için hazırladık. Hyundai ile üretim bandı ve teknoloji görüşmeleri yaptığı doğrulanan Apple'ın, Hyundai dışındaki birçok firma ile de görüştüğü de biliniyor. Project Titan'dan bu yana biriken bilgiler ve piyasada ifşa olmuş konular ışığında, bilinen tüm özellikleri sizler için sıraladık.

Apple kesinlikle %100 otonom bir araba üretecek:

Parmak iziyle sürücüsünü tanıyacak, otonom araç geliştirmek isteyen Apple arabalar konusunda ciddi bir AR-GE’ye başlamış. Apple bu süreç içerisinde çok fazla patent başvurusunda bulunmuş, hatta bu durumdan dolayı “Apple Minibüs” üretiyor iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Apple, geliştirmek istediği araçlarda işlemci ve teknoloji için hala birçok firmayla partnerlik görüşmesi gerçekleştiriyor.Tesla'dan birçok mühendisi transfer eden Apple'ın otonom teknolojisinde "Tesla" esinlenmeleri olacağı daha şimdiden kesin gibi.

İşletim sistemi iCar, yazılım ve teknoloji olarak stabil olacak:

Apple'ın tüm elektronik cihazlarından alışkın olduğumuz stabilizasyon ve minimalistlik Apple arabalarda da olacak. Project Titan'dan beri geliştirilen tüm yazılım teknolojisi %100 güvenli ve yapay zekaya dayalı bir sistem geliştirmeye yönelik hazırlanmış.

Makine öğrenimi ve yapay zeka geliştirmeleri konusunda iCar'ın aslında bir yazılım ismi mi yoksa araç serisinin adı mı olduğu henüz belli değil.

Tasarımda minimal bir dizayn tercih edilecek:

Klasik Apple üretimi tüm teknolojik araçların aslında ne kadar birbirine benzediğini artık hepimiz biliyoruz. Özellikle renk paleti ve tasarımsal geçişler hemen hemen tüm Apple ürünlerde aynıdır. Bu durum Apple arabalarda da devam edecek.

Araç renklerinin soft, tasarımın minimal ve akıcı olması bekleniyor. Apple'ın en iyi yaptığı şey teknolojik cihazlardaki sadeliği mini dokunuşlarla taçlandırması. Örnek vermek gerekirse Apple iPhone 11'in tasarımı ne kadar sadeyse ara yüzü de o kadar şık.

Elektrikli aracın menzili piyasada bulunan en uzun menzil olacak.

Apple araçlardaki pil teknolojisi ise bugüne kadar ki pil teknolojilerinden oldukça farklı olarak hazırlanmış. Nanocell batarya teknolojisini kullanacak olan Apple'ın bunu tercih etmesindeki en büyük neden "uzun ömür". Apple arabaları, klasik lityum-iyon pillerin yapısına göre ısıya daha dayanıklı ve daha uzun menzil ömrü olan Nanocell bataryalar ile piyasadaki en uzun menzil ömrüne sahip araç iddiasını sürdürüyor.

Apple’ın araba yazılımı birçok otonom araç firmasına satılabilecek.

Aslına bakarsanız tam olarak ana konumuz bu. Apple'ın iCar yazılımını birçok otonom araç üreticisine satabileceği konuşuluyor. Kısmen araç Apple işletim sistemiyle donatılmış olacak. Eğer ki Apple gerçekten arabalar için stabil bir yazılım geliştirebilirse birçok araç üreticisi sadece "araç üreticisi" olarak hizmet vermeyi planlıyor. Otomotiv pazarı ve pazarlaması yönünden gerçekten çok önemli günlerden geçildiği bu zamanlarda, Apple gibi bir dev herkes için büyük heyecan uyandırıyor.

Apple'ın arabasının fiyatı ne olacak?

Apple'ın önümüzdeki dönemde gelecek arabası için fiyatlar şu an için daha çok tahminlerden oluşuyor. Macworld'e göre iCar yaklaşık 55.000 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Elbette bu fiyatın şu an için yalnızca tahminden ibaret olduğunu söyleyelim. Arabayla ilgili daha somut bilgiler geldikçe fiyat konusu da gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.

Apple'ın arabasına dair bilinen diğer teknik özellikler:

Batarya: Nanocell

Nanocell Yazılım: Apple

Apple Araç Tipi: Elektrikli

Elektrikli Teknoloji: Otonom

Otonom Üretim Bandı: Hyundai

Hyundai Çıkış Tarihi: 2024-2027

2024-2027 Fiyat: 55.000 dolar (tahmini)

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında aslında hala uzun bir belirsizlik süreci devam ediyor. Apple iCar çıkmasıyla beraber Türkiye ve dünya da muhtemelen çok fazla "tercih edilmek" istenen araç kategorisi içine girebilir.

Apple'ın piyasada A++ ürün üreticiliği yaptığını düşünecek olursak, araçlarının Lamborghini, Porsche gibi sınırlı sayıda ve isteğe bağlı üretilebileceği de düşünülenler arasında.

Apple'ın arabası ne zaman yollarda olacak?

Parmak iziyle sürücüsünü tanıyacak, otonom bir araç geliştirmek isteyen Apple, arabalar konusunda ciddi bir AR-GE’ye başlamış. Apple bu süreç içerisinde çok fazla patent başvurusunda bulunmuş, “Apple Minibüs” üretiyor iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu. Project Titan’da umulmadık durumlar yaşandı. Proje lideri Steve Zadesky’ın ayrılmasıyla beraber 2020 yılında duyurulması beklenen Apple Araba duyurulmadı.

2017 yılında sürücüsüz araç izni alan Apple günün sonunda başarısızlıkların içine itildi. Peki gelelim Project Titan günümüzde ne halde? 2019 sonundan beri otomotiv piyasasında tekrar ortalık kaynamaya başladı. Apple’ın ciddi bir ilerleme yaşadığı iddia ediliyor. Hyundai yetkililerinin de ağızlarından kaçanlar ciddiye alındığında ortada iddiadan fazlası olduğu artık kesin. Apple arabaların trafiğe aslında 2021 yılında çıkması beklenirken bu konuda en erken tarih 2024 yılı ilk çeyreği en geç tarih ise 2027 yılı olarak gösteriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız çok seviniriz.