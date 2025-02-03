Apple'ın bahar aylarında tanıtmasını beklediğimiz ürünlere göz atıyoruz. Eğer iddialar doğruysa iPhone SE 4 başta olmak üzere birçok yeni Apple ürünüyle çok yakında tanışacağız.

Her sene olduğu gibi 2025 de Apple açısından dolu dolu geçen bir yıl olacak. Öyle ki şirketin bu yıl içerisinde yıllardır beklenenler de dahil olmak üzere birçok yepyeni ürün tanıtmasını bekliyoruz.

Bu içeriğimizde bu ürünlerden çok yakında gelebilecek olanlara göz atacağız. Aşağıdaki ürünler, Apple’ın sadece önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtabileceği cihazları kapsıyor. Bazılarının direkt 1 ay sonra gelmesi bile olası. Tabii herhangi bir resmî açıklama bulunmadığı için kesin gelecekleri tarih hakkında bir şey söyleyemiyoruz.

Apple’ın birkaç ay içinde tanıtmasını beklediğimiz ürünler

iPhone SE 4

Apple’ın en son 2022’de güncellediği uygun fiyatlı iPhone SE modeli, bu yıl resmen 4. nesliyle yenilenecek. Cihazın, hiç şüphesiz bu bahar aylarının Apple için en çok öne çıkan ürünü olacağını söyleyebiliriz. Tasarımın, iPhone 14’ten ilham alması bekleniyor. Arkada tekli kamera kurulumu göreceğiz. Face ID, USB-C, A18 işlemci ve Apple Intelligence desteği de beklentiler arasında.

iPad 11 ve M3 iPad Air

Apple’ın en ucuz iPad modelini de önümüzdeki birkaç ay içinde yenilemesi muhtemel. 2 yılın ardından gelecek yeni üründe ana odağın Apple Intelligence desteği olmasını bekliyoruz. A17 Pro çipten güç alacağını belirtelim. Tasarımı ise muhtemelen aynı kalacak.

Bunun dışında iPad Air’da da güncelleme yapılma ihtimali var. Cihazın, M3 işlemciden güç aldığını görebiliriz. Ayrıca yeni Magic Keyboard klavye ile geleceği de söyleniyor.

M4 çipli MacBook Air

Apple, M4’lü MacBook Pro modelini geçen yıl tanıtmıştı. Ancak daha uygun fiyatlı Air modelinde hâlâ en güncel model M3’tü. Şirketin, bahar ayları içinde M4’lü versiyonu çıkarmasını bekliyoruz. Yeni çip, cihazda önemli bir performans artışı sağlayacak. Ancak onun dışında pek bir yenilik beklenmiyor.

Ekranlı HomePod

Apple, şu sıralarda odağını akıllı ev sistemlerine çevirmiş durumda. Bu konuda ilk atılacak adım da ekranlı HomePod benzeri cihaz olacak. Bu cihaz normalde 2024’te gelecekti ancak yazılım sorunları nedeniyle 2025’e ertelendi. Cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılma ihtimali var. Ancak hazirandaki WWDC 2025’e de kalabilir.

Ekranlı HomePod’un 7 inçlik bir LCD panelle gelmesi bekleniyor. İşlemcisi ise A18 olacak. Böylece Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini destekleyebilecek.

Apple’ın 2025’in başlarında tanıtmasını beklediğimiz ürünler bu kadar. Eğer iddialar doğru çıkarsa sadece birkaç ay içinde 5 yeni Apple ürünüyle tanışacağız. Neler olacağını zaman gösterecek.