Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, yıllardır üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerini iptal etti.

Apple, geçen yıl piyasya sürdüğü 3500 dolarlk Vision Pro modeliyle karma gerçeklik alanına giriş yapmıştı. Şirketin, buna ek olarak günlük kullanıma daha uygun artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri de geliştirdiği düşünülüyordu. Bu cihaz, Mac modellerine bağlı bir şekilde çalışacaktı.

Dün gece gelen haberler, Apple’ın akıllı gözlüklerini bekleyenleri üzecek bir gelişme yaşandığını gösterdi. En güvenilir kaynaklardan olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’a göre şirket, AR gözlük projesini iptal etti.

Mac’e bağlı olacak olması ve masraflar, iptal edilmesine neden oldu

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre “N107” kod adına sahip bu gözlük, maliyetlerin yüksek olması ve yöneticilerin beklentilerini karşılamaması nedeniyle iptal edildi.

Günlük hayatta kullanlan gözlüklere benzeyecek cihaz, tamamen bağımsız çalışan bir model olmayacaktı. Nedeni ise bu kadar küçük bir cihaza AR uygulamalarını çalıştıracak çip eklenemeyecek olmasıydı. Şirket de bu yüzden en başta iPhone’a bağlı olarak çalışmasını istedi.

Ancak iPhone’un gözlüğe yeterli güç sağlayacak kapasiteye sahip olmaması nedeniyle Mac’in güç kaynağı olarak kullanılmasında karar kılındı. Maalesef Apple yöneticileri Mac’e bağlı bir cihazın iyi bir çözüm olmadığını düşündüler ve en sonunda projede iptal aşamasına gelindi.

Apple’ın AR gözlükleri, gelişmiş yerleşik ekranlara sahip olacaktı ve sanal ögeleri çevrenize entegre edecekti. Böylece günlük yaşamda sürekli kullanılabilecek bir model olacaktı. Burada ana sorun, Mac’e bağlı olmaları. iPhone’lara bağlı olsalar, sürekli kullanılabilirlerdi ancak yanımızda hep Mac olmadığı için günlük kullanıma uygun olmayacaklardı. İşte Apple da bunun farkına vardı.

Şirketin başka AR gözlük projeleri olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak sadece Vision Pro ile bu alanda ne kadar rekabetçi olacağı tartışma konusu. Eğer gerçekten rekabet etmek istiyorsa Vision Pro’ya ek olarak normal gözlüklerin tasarımına sahip gözlükler de çıkarmalı.