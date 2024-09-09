Yeni bir iddiaya göre Apple, bazı yapay zekâ özelliklerini erteledi. Bu özellikler, normalde beklendiği gibi iOS 18.1'le kullanıcılara sunulmayacak.

Apple, bu akşam gerçekleştireceği etkinlikle iPhone 16, yeni Apple Watch ve AirPods modellerini bizlerle buluşturacak. Aynı zamanda ilk olarak haziran ayında duyurulan “Apple Intelligence” yapay zekâ özelliklerini içeren iOS 18’in çıkış tarihi de resmen belli olacak.

iOS 18’in çıkışına az bir süre kalmışken iPhone sahiplerinin moralini bozacak bir gelişme yaşandı. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın haberine göre şirket, bazı önemli yapay zekâ özelliklerini erteledi.

Genmoji, görsel oluşturma gibi önemli özellikler ertelendi

Apple Intelligence özelliklerinin ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen iOS 18.1 sürümüyle kullanıcılarla buluşması bekleniyordu. Ancak Gurman’ın yeni iddiası, en öne çıkan özelliklerden bazılarının bu sürümde yer almayacağını iOS 18.2’ye kalacağını ortaya koydu.

Bu özellikler arasında yapay zekâyla emoji oluşturmayı sağlayan Genmoji var. Ayrıca kullanıcıların yapay zekâ kullanarak hızlıca görsel oluşturmasını sağlayan “Image Playground” da ilk başta çıkış yapmayacak. Gurman, iki özelliğin yer alacağı iOS 18.2’nin aralık ayı civarında kullanıcılara sunulacağını söylüyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde ChatGPT entegrasyonunun da hemen gelmeyeceği görülmüştü. ChatGPT, yılın sonlarına doğru iPhone’larda ve diğer Apple cihazlarında sunulmaya başlayacak. Yapay zekâyla âdeta yeniden doğan Siri ise önümüzdeki yıl çıkış yapacak. Gurman’a göre tüm bu ertelemelerin nedeni Apple Intelligence’ın hâlâ tam hazır olmaması. Yani kullanıcıların tüm yapay zekâ özelliklerine erişmesi için aylarca daha beklemesi gerekiyor.

Apple Intelligence’ın her iPhone modeline gelmeyeceğinin altını çizelim. Bu özellikler sadece iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 modellerinde sunulacak. iPad ve Mac cihazlar için ise minimum M1 çip gerekecek.