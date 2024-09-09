En güvenilir kaynaklardan olan Bloomberg'den Mark Gurman, bugün tanıtılacak iPhone 16 Pro'ya zam gelip gelmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Herkesin beklediği gün geldi çattı. Apple, bu akşam TSİ 20.00’de gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni nesil iPhone modelleri olacak iPhone 16 ailesini resmen tanıtacak. Cihazlar, özellikle de Pro modellerde birçok önemli yenilikle gelecek.

Telefonlar için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün en merak edilen konulardan biri hakkında açıklama geldi. Bloomberg’den güvenilir kaynak Mark Gurman, “Pro modele zam gelecek mi?” sorularına rahatlatacak bir yanıt verdi.

iPhone 16 Pro, zam almayarak 999 dolarlık başlangıç fiyatını koruyacak

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan bazı iddialarda Apple’ın iPhone 16 modelinin başlangıç fiyatına zam yaparak 1099 dolara çıkaracağı öne sürülmüştü. Nedeninin ise depolamanın standart olarak 256 GB’tan başlaması olacağı iddia edilmişti.

Ancak Gurman X'te yaptığı bir paylaşımla bu iddiaları yalanladı. Buna göre telefon, 999 dolarlık başlangıç fiyatını koruyacak ve herhangi bir zam almayacak. Apple, 2017’de tanıttığı iPhone X’ten beri üst seviye modellerinde bu başlangıç fiyatını devam ettiriyor.

Gurman’ın açıklaması, standart olarak 256 GB ile gelmeyeceğinin de bir göstergesi. Bilindiği üzere şirket, geçen yıl Pro Max’te depolamayı başlangıç olarak 256 yapmıştı ancak düz Pro modelde böyle bir yaklaşım yoktu. Bu sene bu konuda değişiklik olmayacak ve cihaz yine standart olarak 128 GB depolama ile gelecek.

iPhone 16 modellerinin tahminî Türkiye fiyatları için:

iPhone 16'nın gelişiyle tüm Apple ürünlerine zam gelebilir: