iPhone etkinliğini geride bıraksak da Apple’ın bu yılki planları henüz bitmiş değil. Şirketin 7 yeni ürün daha tanıtmasını bekliyoruz.

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansman ile yeni nesil iPhone modellerini, ilk katlanabilir telefonunu, yeni Apple Watch’ları ve AirPods 5’i tanıtmıştı. Ancak yılın sonu gelirken Apple’ın duyuruları henüz bitmedi.

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Öyle ki gelen tüm iddialar, Apple’ın bu yıl bitmeden daha tanıtacak çok sayıda ürünü olduğunu gözler önüne seriyor. Toplamda 7 adet daha cihaz geldiğini görebiliriz. Peki bunlar neler olacak?

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Apple bu yıl bitmeden neler tanıtacak?

iPad mini

iMac

MacBook Pro

OLED ekranlı MacBook Ultra/Pro

Apple TV

HomePod mini

Yeni “Home Hub” akıllı ev ekranı

Apple'ın en küçük tableti iPad mini tarafında dikkat çekici değişiklikler kapıda. Sızıntılara göre yeni iPad mini; OLED ekran, A19 Pro veya A20 Pro çip seçeneği, deliksiz yeni bir hoparlör sistemi ve suya dayanıklı tasarımla güncellenebilir.

Mac modellerinde de yenilikler olacak. Geçen ay duyurulan M6 çipinin yeni renk seçenekleriyle iMac'e ve yeni 14 inç baz model MacBook Pro'ya güç vereceği iddia ediliyor. Öte yandan 2026 sonu veya 2027 başında çıkabileceği belirtilen MacBook Ultra modeli de var. Cihazın M5 Pro ve M5 Max, OLED ekran, dokunmatik panel, Dynamic Island ve daha ince bir tasarımla geleceği konuşuluyor.

Apple, ev ekosistemini de güçlendirecek. A17 Pro veya üstü bir çip, Apple Intelligence için 8 GB RAM, Siri AI, Wi-Fi 7 destekli N1 çipi gibi özelliklerle gelecek yeni Apple TV bunlardan biri. Ayrıca yeni çip, Siri AI desteği, gelişmiş ses kalitesi, N1 çiple gelecek yeni HomePod mini de tanıtılacak. Ev tarafından en dikkat çeken ürün ise tamamen yeni bir cihaz olacak “Home Hub” olarak nitelendirilen yeni akıllı ev ekranı. ila 7 inç kare ekrana sahip olacağı belirtilen cihazın A18 veya daha yeni bir çip, FaceTime desteği ve saat yüzleri ile widget'lar içeren yeni bir işletim sistemiyle geleceği iddia ediliyor. Cihazın hem masaüstü hoparlör tabanlı hem de duvara monte versiyonlarının olacağı söyleniyor.