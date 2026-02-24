Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Apple, Bu Yıl Resmen ABD'de Mac Üretimine Başlayacağını Açıkladı

Apple, ABD'ye yapacağı 600 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olarak bu yıl bitmeden ülkede Mac modeli üretmeye başlayacağını açıkladı.

Apple, Bu Yıl Resmen ABD'de Mac Üretimine Başlayacağını Açıkladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, iPhone’lardan Mac’lere, Apple Watch’lardan iPad’lere kadar birçok ürününü farklı farklı ülkelerde üretiyordu. Bunlar genellikle Asya ülkeleriydi. Ancak son zamanlarda Donald Trump yönetiminden de gelen hamlelerin ardından Apple’ın ABD’de üretim yapma hamleleri hızlanmıştı.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Apple tarafında yapılan resmî açıklamaya göre şirket, bu yıl içinde ABD’deki bir fabrikada bir Mac modelini resmen üretmeye başlayacak. Bu hamle, şirketin Ağustos 2029’a kadar ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapma planının parçası.

Teksas’ta Mac mini üretilecek

ma

The Wall Street Journal’a konuşan Apple yöneticisi Sabih Khan’ın aktardığına göre şirketin tedarikçisi Foxconn, bu yılın sonlarına doğru üretime başlayacak. Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan fabrikada şirketin küçük ama güçlü bilgisayarları olan Mac mini’nin üretimi gerçekleşecek.

Tabii ki bu gelişme Apple’ın diğer ülkelerdeki üretimini bıraktığı anlamına gelmiyor. ABD’de üretilen Mac mini modelleri, büyük oranda ABD’de satılacak. Yurt dışında satılan modellerin üretimi ise Asya ülkelerinde devam edecek. Mac mini, Mac satışlarının sadece %5’ini kapsaması nedeniyle niş bir Apple ürünü olarak nitelendirilebilir. Ancak şirketin ABD’de üretim planları için çok önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

Apple, Neden M4 Mac mini'lerde Güç Tuşunu Durduk Yere Cihazın Altına Taşıdı? Apple, Neden M4 Mac mini'lerde Güç Tuşunu Durduk Yere Cihazın Altına Taşıdı?
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com