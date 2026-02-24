Apple, Bu Yıl Resmen ABD'de Mac Üretimine Başlayacağını Açıkladı

Apple, ABD'ye yapacağı 600 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olarak bu yıl bitmeden ülkede Mac modeli üretmeye başlayacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, iPhone’lardan Mac’lere, Apple Watch’lardan iPad’lere kadar birçok ürününü farklı farklı ülkelerde üretiyordu. Bunlar genellikle Asya ülkeleriydi. Ancak son zamanlarda Donald Trump yönetiminden de gelen hamlelerin ardından Apple’ın ABD’de üretim yapma hamleleri hızlanmıştı.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Apple tarafında yapılan resmî açıklamaya göre şirket, bu yıl içinde ABD’deki bir fabrikada bir Mac modelini resmen üretmeye başlayacak. Bu hamle, şirketin Ağustos 2029’a kadar ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapma planının parçası.

Teksas’ta Mac mini üretilecek

The Wall Street Journal’a konuşan Apple yöneticisi Sabih Khan’ın aktardığına göre şirketin tedarikçisi Foxconn, bu yılın sonlarına doğru üretime başlayacak. Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan fabrikada şirketin küçük ama güçlü bilgisayarları olan Mac mini’nin üretimi gerçekleşecek.

Tabii ki bu gelişme Apple’ın diğer ülkelerdeki üretimini bıraktığı anlamına gelmiyor. ABD’de üretilen Mac mini modelleri, büyük oranda ABD’de satılacak. Yurt dışında satılan modellerin üretimi ise Asya ülkelerinde devam edecek. Mac mini, Mac satışlarının sadece %5’ini kapsaması nedeniyle niş bir Apple ürünü olarak nitelendirilebilir. Ancak şirketin ABD’de üretim planları için çok önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.