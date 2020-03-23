Apple’ın Bul uygulaması, artırılmış gerçeklik modu ve yeni konum özellikleri de dâhil olmak üzere iOS 14'te birtakım değişiklik içerecek.

Bul uygulamasının; iPhone, iPad, Mac ve internet ağındaki kayıp cihazları bulmak ya da konumunuzu aileniz veya arkadaşlarınızla paylaşmak için kullanabileceğiniz bağımsız bir uygulama olduğu biliniyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, iOS 13'te cihaz izleme ile konum paylaşımını tek bir uygulamaya entegre ederek iPhone'umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul'u birleştirmişti.

iOS 14, Bul uygulamasının konum paylaşma kısmı için yeni bir bildirim özelliği içerecek. Güncellenen uygulama, özellikle günün belirli bir saatinde özel bir konuma ulaşılamadığında uyarı almak için yeni bir seçeneğe sahip olacak. Bul uygulamasından bahsedecek olursak örneğin T2 güvenlik yongasına sahip Mac modelleri kaybolduğu ya da çalındığı zaman aktivasyon kilidini aktif konuma getirip cihazın kullanılmasına engel olabiliyorsunuz. Bunun dışında çevrimdışı olsa dahi cihazların konumunu görmeniz mümkün.

Bul uygulaması, iOS 14'te yeni özelliklerle gelecek:

Sistemin işleyişi de oldukça basit. İnternete bağlı olmayan bir Mac bilgisayarınızı kaybettiğinizi varsayalım. Bu durumda internet bağlantısı bulunmayan Mac, civardaki diğer Apple cihazlarına Bluetooth üzerinden sinyaller gönderiyor. Diğer Apple cihazlarının internete bağlanması durumunda sizin cihazınızın konumu belli oluyor.

iOS 14 ile sunulacak Bul özelliklerine gelecek olursak yeni uyarı seçenekleri, bir kişi belirli bir saatten önce bir konumdan ayrıldığında bildirim almanızı sağlayacak. Örneğin çocuğunuzun günün belirli bir saatine kadar okulda veya bir arkadaşının evinde olmasıyla ilgili bildirim alabileceksiniz. Söz konusu özellik ayrıca kullanıcıların kendi konumlarına göre kişileri uyarmak için bildirimler oluşturmalarına izin veriyor ve yeni konum uyarıları haftanın belirli günlerine göre özelleştirilebiliyor.

Apple’ın iOS 14'teki Bul uygulaması, artırılmış gerçeklik sistemiyle entegre çalışacak. Kullanıcılar, daha kesin yönler için artırılmış gerçeklik kullanarak görsel olarak yer saptayabilecek.