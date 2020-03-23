Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia, JBL ses sistemi ile donatılmış olan 43 inçlik yeni akıllı televizyonunu duyurdu. Bu akıllı televizyon, firmanın geçtiğimiz günlerde tanıttığı 55 inçlik modelle benzer özellikler taşıyor.

Mobil sektörde eski günlerine dönmeye çalışan Nokia, bir yandan da diğer sektörlerdeki arayışını sürdürüyor. Bu kapsamda akıllı televizyon sektöründe kendine yer edinmeye çalışan Finlandiya merkezli şirket, geçtiğimiz günlerde Flipkart ile anlaşarak 55 inç büyüklüğündeki televizyonunu tanıtmıştı.

Akıllı televizyon sektörüne iyiden iyiye giriş yapan firma, 43 inçlik (109 cm) yeni televizyonunu da geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız tanıttı. Nokia Smart TV 43” adındaki televizyon, 55 inçlik modele benzer özellikler sunuyor. Bu noktada yeni televizyonun en dikkat çeken özelliğiyse JBL ses sistemiyle donatılmış olması.

Nokia Smart TV neler sunuyor?

Yan tarafta ve üstte oldukça ince çerçeveler sunan akıllı televizyon, alt taraftaysa JBL destekli hoparlörlerin kullanılması nedeniyle daha kalın bir çerçeveye sahip. Bu noktada Nokia, ses sisteminde başarısını kanıtlamış bir marka olan JBL ile iş birliğine giderek oldukça doğru bir karar vermiş gibi görünüyor.

Desteklenen özellikler kısmına geldiğimizde 43 inçlik bu televizyon, tıpkı büyük modelde de olduğu gibi Google Asistan ve Chromecast desteğini de bünyesinde barındırıyor. Buna ek olarak televizyonun Dolby Audio ve DTS Surround Sound’u desteklediğini ve 4K çözünürlük desteği sunduğunu da belirtelim.

Nokia, geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu akıllı televizyonun fiyatına veya ne zaman piyasaya sürüleceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu noktada firmanın Flipkart ile olan ortaklığı, televizyonun Hindistan pazarı için ayrıcalıklı bir şekilde satışa sunulmasına yol açabilir. Peki siz Nokia’nın 43 inçlik yeni akıllı televizyonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.