Apple’ın Elektrikli Otomobil Ekibinin ‘Dağıldığı’ Söyleniyor

Apple Car, geçtiğimiz yıl çıkan haberlerle büyük sükse yaratmış ve Apple hayranlarını heyecanlandırmıştı ancak ünlü Apple analisti Kuo’nun attığı bir Twitter gönderisi, hayranları üzdü.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, yakın zamanda attığı bir Twitter gönderisi ile Apple hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Kuo, Apple Car proje ekibinin belirli bir süredir çalışmadığını ve projenin feshedildiğini söyledi.

İşin garibi ise geçtiğimiz sene çıkan haberlere göre Apple Car’ın ilerleme kaydettiği düşünülüyordu ve hatta BMW ve Tesla gibi büyük markaların üst düzey yöneticileri de projeye dahil olmuştu. İşin detaylarına gelin göz atalım.

Aslında Apple Car hakkında ilerleme kaydedildiği düşünülüyordu

Apple Car hakkındaki söylentiler aslına bakarsanız biraz garip. Birkaç üst düzey yönetici ve mühendisin ayrılmasından sonra Apple Car projesi Project Titan, 2021 Eylül'ünden bu yana Kevin Lynch'in yönetiminde.

Lynch, 2013'ten beri Apple'da ve Adobe'de Flash'ın geliştirilmesine öncülük ettiği büyük bir kariyerin ardından şirkete katıldı. Teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı olan Lynch, yıllar boyunca Apple Watch'un ve ilişkili sağlık özelliklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Lynch'in kendisinin otomobil endüstrisinde deneyimi olmamasına rağmen geçen yıl çıkan bir habere göre Apple'ın Tesla ve BMW'nin eski yöneticileri de dahil olmak üzere otomotiv dünyasından gelen birkaç üst düzey yöneticinin projede olduğunu öğrenilmişti. Ancak Kuo’nun gönderisi farklı bir yönde

Apple Car’ın 2025 yılına kadar gelebilmesi zorlaştı

Kuo'nun attığı Twitter gönderisinde Apple Car ekibinin belirli bir süredir dağıldığını ve Apple Car’ın 2025 yılında seri üretime geçme hedefine ulaşması için gelecek üç ila altı ay arasında tekrardan ekibin toplanması gerektiğini belirtiyor.

Apple, bazı mühendislerin bu yılın başlarında planladığı beş ila yedi yıllık zaman çizelgesinden daha hızlı bir şekilde otonom otomobilini dört yıl içinde piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ancak zamanlama konusunda tutarsızlık var ve 2025 hedefine ulaşmak, zorlu bir süreç olacak gibi görünüyor.