Teknoloji dünyasının en ünlü içerik üreticilerinden Marques Brownlee (MKBHD), dikkat çeken bir video yayımladı. Yayımlanan bu video, Apple'ın otomobiller için geliştirdiği ancak firmaların bir türlü benimsemek istemedikleri entegre yazılımı Apple CarPlay Ultra ile ilgiliydi.

Apple CarPlay Ultra, bundan birkaç yıl önce duyuruldu. Hatta son dönemde de önemli güncellemeler aldı. Ancak otomobil üreticileri, Apple CarPlay Ultra için yeterince destek vermediler. Hatta Alman otomobil devi BMW, bundan birkaç hafta önce yaptığı resmî açıklamada Apple CarPlay Ultra'yı desteklemeyeceğini duyurdu. İşte MKBHD tarafından yapılan inceleme, aslında firmaların çok da haksız olmadıklarını gözler önüne seriyor.

Apple CarPlay Ultra, o kadar da heyecan verici değil!

MKBHD tarafından yapılan inceleme hem onu hem de bizi tatmin etmedi. Çünkü Apple CarPlay Ultra, kullanıcıya devrim niteliğinde bir deneyim sunmuyor. Normal CarPlay ile CarPlay Ultra arasındaki tek fark, görsel değişiklikler ile Apple CarPlay Ultra menüsünden çıkmadan klima kontrolü yapabilme gibi detaylar. Hâl böyle olunca firmalar, Apple CarPlay Ultra entegrasyonu için yazılım çalışması yapmayacaklar gibi görünüyor.

Dilerseniz artık sizleri Marques Brownlee'nin Apple CarPlay Ultra inceleme videosu ile yalnız bırakalım. Videoyu izledikten sonra Apple CarPlay Ultra'nın sizi heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını mutlaka bizimle paylaşın.

Apple CarPlay Ultra inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: