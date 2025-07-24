BMW, Apple'ın yeni araç içi sistemi CarPlay Ultra'ya destek sunmayacağını doğruladı. BMW otomobillerde CarPlay Ultra'yı göremeyeceğiz. Nedeni ise şirketin kendi sistemini kullandırmak istemesi.

Apple, geçtiğimiz mayıs ayında araba ekranlarına iPhone’ları entegre etmeye yarayan araç içi sistemi CarPlay’in yeni versiyonunu tanıtmıştı. CarPlay Ultra ismini alan bu versiyon, çok daha entegre bir deneyimi kullanıcılarla buluşturacak ve birçok markanın aracına gelecekti. BMW’nin de bunlardan biri olması bekleniyordu.

Ancak Alman otomobil devi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak CarPlay Ultra’yı bekleyenleri üzecek bir haber verdi. Şirket, Apple’ın yeni araç içi sistemini şimdilik araçlarına entegre etmeyi düşünmediğini duyurdu.

BMW, neden CarPlay Ultra'yı otomobillerine getirmiyor?

*Apple CarPlay Ultra

Açıklama, direkt olarak bir BMW sözcüsünden geliyor. Nedeni ise şirketin otomobillerinde CarPlay Ultra gibi üçüncü taraf sistemler yerine kendi geliştirdiği işletim sistemi iDrive X’in kullanılmasını istemesi. Bu sistem, yeni iX3 ile tanıtılacak ve tüm yeni Neue Klasse modellerde yerini alacak. Birçok dikkat çeken detayla donatılan iDrive X’te ön cama bilgi yansıtabilen panaromik ekran gibi özellikler olacak.

Tabii ki şirketin bu kararı sadece CarPlay Ultra’ya yönelik. Orijinal Apple CarPlay ve Google’ın benzer sistemi Android Auto, otomobillerde yer almaya devam edecek. CarPlay Ultra sistemi, aracın tüm ekranlarını ele geçiriyor ve âdeta bir Apple ürünü havası katıyordu. BMW, muhtemelen bunu istemedi.

CarPlay Ultra ile normal CarPlay’in aksine artık sadece ortadaki bilgi eğlence ekranında Apple sistemini görmeyeceğiz. Sistem, araçta bulunan gösterge panelinde yolcu ekranlarına kadar tüm ekranlara entegre olacak. CarPlay Ultra ile klime kontrolü, medya, navigasyon gibi araç işlevleri kontrol edilebilecek. Aston Martin’in sistemi benimseyen ilk marka olacağını belirtelim. İlerleyen dönemde çok daha fazla şirketin aracına gelecek. CarPlay Ultra desteği sunacak markaları aşağıdan görebilirsiniz.

Apple CarPlay Ultra desteği sunacağı şu an için kesinleşen markalar

Acura

Aston Martin

Ford

Genesis

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Kia

Land Rover

Lincoln

Nissan

Porsche

Bunların sadece CarPlay Ultra entegrasyonu kesinleşen markalardan oluştuğunu belirtelim. Yani aralarına daha fazla markanın katılmasını bekleyebiliriz.